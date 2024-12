Nuova illuminazione e case dell'acqua. La sfida di Acea: accendere il Giubileo

Ascolta ora 00:00 00:00

Riflettori puntati sul Giubileo del 2025 e sui suoi luoghi simbolo. Ad accenderli nel vero senso della parola ci ha pensato Acea, che proprio ieri in Vaticano ha annunciato i progetti intrapresi in occasione del grande evento religioso prossimo all'avvio. A far luce sulle iniziative del Gruppo sono stati la presidente, Barbara Marinali, e l'amministratore delegato, Fabrizio Palermo, affiancati da monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Tra i progetti messi in campo, uno dei più importanti e scenografici è stato il rinnovamento e il potenziamento dell'illuminazione delle statue del colonnato di piazza San Pietro. Grazie a questo intervento eseguito da Areti, società del Gruppo Acea che gestisce l'illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, le 140 sculture in travertino che sormontano le architetture del Bernini saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione che emanano luce a led a basso consumo e a basso impatto ambientale. La società ha anche provveduto alla trasformazione a led e al potenziamento dell'illuminazione pubblica di piazza San Pietro, di via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato. «A 115 anni dalla sua nascita, Acea si prepara a partecipare all'ottavo Giubileo della sua storia e garantirà anche in questo grande evento servizi essenziali, confermando l'impegno quotidiano sui territori, in particolare sul fronte della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica», ha affermato la presidente del Gruppo, Barbara Marinali.

L'Ad Fabrizio Palermo ha invece sottolineato come Acea «sarà protagonista nel fornire un contributo essenziale, per rendere Roma un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile delle risorse, a partire dall'acqua, elemento prezioso che va sempre più tutelato e salvaguardato». A tal proposito, la società sta installando altre 14 case dell'acqua, due nel territorio vaticano e 12 a Roma, che, insieme a quelle già esistenti, disseteranno i 35 milioni di turisti attesi per il Giubileo. E il Papa, domani, ne benedirà una.

La nuova app «Acquea» geolocalizzerà poi oltre 150mila punti idrici, fornendo in tre lingue

informazioni sulla qualità dell'acqua erogata. Acea infine sosterrà anche il Giubileo degli Adolescenti (25-27 aprile), con azioni di sensibilizzazione per la tutela dell'acqua con il progetto di educazione idrica nelle scuole.