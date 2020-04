Negozi per bimbi e cartolerie: cosa può riaprire dopo Pasqua

In attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte filtrano già le prime indiscrezioni sul nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il lockdown fino al 3 maggio.

Ci aspettano altre due settimane di misure restrittive, quindi, perché, come ha detto il premier in un’intervista alla Bbc, anche se i dati sono incoraggianti non è ancora il momento di "abbassare la guardia" . Il blocco iniziato l’8 marzo scorso, ha spiegato all’emittente britannica, potrà essere allentato "solo gradualmente". Le prime riaperture, come anticipa il Corriere della Sera, potrebbero esserci già da martedì prossimo.

Ma saranno "poche e mirate". Si inizierà con le attività che vendono beni necessari. Si parla di cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati, lavanderie, negozi per animali e sanitarie. A riaprire i battenti saranno forse anche gli studi professionali. Dal prossimo 14 aprile, inoltre, potrebbero essere rimosse anche le limitazioni allo shopping online per permettere ai cittadini di tornare a fare acquisti sul web. Ovviamente in tutti i negozi che potranno rialzare la serranda si dovranno rispettare le norme di sicurezza per evitare la diffusione del virus: ingressi contingentati, distanza di sicurezza di almeno un metro e l’obbligo per gli addetti di indossare tutti i dispositivi di protezione individuali, come guanti e mascherine.

Una regola che in generale dovrà rispettare chiunque lavori a contatto con il pubblico. Insomma, cambierà poco rispetto al decreto in scadenza il prossimo 13 aprile. Per Conte "non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese" e neppure per assicurare la tutela della "salute dei lavoratori" . L’incontro fiume tra il premier e i rappresentanti dei partiti di maggioranza è durato quasi sei ore. A tenere banco, oltre alla discussione sull’esito della riunione dell’Eurogruppo di ieri a Bruxelles, è stato proprio il dibattito sulle modalità e i tempi di allentamento del lockdown.

A premere per un’accelerazione nelle riaperture è stato soprattutto il capo delegazione di Italia Viva e ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova che ha chiesto l’apertura graduale delle attività. "Se aspettiamo il rischio zero non apriamo più, nemmeno il 4 maggio, e c'è il rischio che diventi il 4 giugno" , ragionava ieri la ministra. I renziani chiedono di procedere mappando i dati epidemiologici territoriali, e assicurando sicurezza dei lavoratori e le misure di distanziamento sociale.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, invece, l’ultima parola starà al comitato tecnico scientifico che fino a ieri ha invitato a restare cauti "per evitare di andare incontro alla seconda ondata" di diffusione del virus. E sulle "aperture mirate" lanciano l'allarme anche i sindacati. Cgil, Cisl e Uil, secondo l'Adnkronos, sono preoccupati per il possibile "allargamento delle maglie dei settori ammessi alla ripresa dell'attività produttiva" .

Il governo pensa anche ad una "task force" per la cosiddetta fase 2, quella della "ricostruzione". A presiderla potrebbe arrivare un altro super commissario. Il nome che circola è quello dell'ex amministratore delegato di Vodafone, Vittorio Colao.