Offese ai latinos, boomerang per Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Donald Trump show al Madison Square Garden di New York rischia di trasformarsi in un boomerang per l'ex presidente americano. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha scelto l'arena nel cuore di Manhattan per lanciare lo sprint finale verso il voto del 5 novembre, accompagnato da 20mila fan in delirio. Il tycoon ha rilanciato tutti i suoi cavalli di battaglia, dalla deportazione di massa poiché «siamo un Paese occupato» dai migranti, alla promessa di tagliare le tasse: «non le avremo sulle mance né sugli straordinari. Raggiungeremo l'indipendenza energetica.

E metterò fine al green new deal così il prezzo delle vostre bollette si dimezzerà in un anno». Ma l'appuntamento in cui ha radunato i fedelissimi, a partire da Elon Musk, e con la presenza a sorpresa della moglie Melania, ha scatenato una bufera a causa delle battute razziste del comico Tony Hinchcliffe su Porto Rico, definita «un'isola di spazzatura», e sugli ispanici a cui piace fare bambini quanto entrare negli Usa. Parole che rischiano di vanificare i tentativi di The Donald di conquistare i latinos, tant'è che il suo staff ha subito preso le distanze affermando che «questa battuta non riflette le opinioni di Trump o della sua campagna». E pure vari esponenti del Grand Old Party hanno condannato le affermazioni del comico. Kamala Harris, da parte sua, ha immediatamente commentato l'episodio, sottolineando che «Trump non fa altro che alimentare l'odio e dividere l'America. La gente è stanca e vuole voltare pagina». E subito dopo lo show al The Garden le due star portoricane Bad Bunny e Ricky Martin hanno espresso il loro sostegno a Harris. L'icona internazionale del reggaeton, nome ufficiale Benito Antonio Martínez Ocasio, ha condiviso un video della candidata dem alla presidenza su Instagram, dove ha oltre 45 milioni di follower. Bunny ha vinto tre Grammy Award ed è stato l'artista più ascoltato su Spotify nel 2020, 2021 e 2022, superato solo da Taylor Swift nel 2023. Il suo endorsement potrebbe quindi rappresentare una forte spinta per la vicepresidente Usa, che finora non è riuscita a fare breccia tra l'elettorato ispanico. Se è scontato che i portoricani di New York (un milione) non faranno una grande differenza, potrebbero farla invece negli stati in bilico: in Pennsylvania rappresentano la maggioranza dei 580mila elettori latinos (sono oltre 450mila), e ancora sono 100 mila in North Carolina, 65mila nel Wisconsin, e 50 mila in Michigan. Anche Ricky Martin, rivolto ai suoi 18 milioni di follower su Instagram, ha scritto: «Ecco cosa pensano di noi. Votate per Kamala».

Intanto in Pennsylvania è arrivata la prima mossa giudiziaria contro la controversa lotteria con cui Musk vuole regalare un milione di dollari ad un elettore registrato che firma una petizione indirettamente a favore di Trump.

Il procuratore distrettuale di Filadelfia Larry Krasner, un democratico, ha intentato una causa e ha chiesto a un giudice statale di bloccarla definendola una «lotteria illegale». «America Pac e Musk stanno ingannando i cittadini affinché concedano le loro informazioni di identificazione personale e facciano una promessa politica in cambio della possibilità di vincere un milione di dollari - ha scritto il pm - Questa è una lotteria. Ed è indiscutibilmente una lotteria illegale».

Stasera, invece, sarà Harris a tenere il suo «discorso conclusivo», per cui ha scelto un luogo simbolo, quell'Ellipse di Washington dove Trump parlò prima dell'assalto a Capitol Hill del

6 gennaio 2021. Il comizio secondo fonti dem presenterà una visione ottimistica per il futuro, in contrasto con quella del rivale, sottolineando la necessità di voltare pagina e scegliere una nuova direzione per il Paese.