Ora Casalino dà lezioni a Draghi: "Parli di più..."

"Ho avuto un pò di giorni di difficoltà, soffrivo per ciò che Renzi aveva fatto a Conte e che credo ingiusto. Noi pensavamo che i numeri c'erano e in effetti è strano, secondo me un disegno c'era già". Ne ha per tutti Rocco Casalino. Durante la puntata odierna di Quarta Repubblica, il talk show su rete 4 condotto da Nicola Porro, l'ex braccio destro di Giuseppe Conte ha toccato vari argomenti, a partire dalla nuova esperienza di governo che sta nascendo.

"Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell'Italia gli voglio fare gli auguri" , ha infatti dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello, prima di dispensare consigli anche all'ex governatore della Bce, che rischia di venire fagocitato dalla litigiosità delle eterogenee forze politiche che lo supportano. "Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po' fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un'immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici" .

Ancora molto forte il legame e la stima nei confronti dell'ormai ex presidente del Consiglio, che Casalino si augura di rivedere impegnato al più presto in politica. "Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare" . Per l'ex premier potrebbero spalancarsi anche le porte del Movimento CinqueStelle, Rocco Casalino ne è assolutamente convinto. E così nel suo tour in tv ha lanciato il futuro dei 5s anche a Otto e Mezzo: Sulla leadership dei 5 Stelle può esserci una discussione tra Conte o Di Maio ma non so cosa voglia fare Conte. Io vorrei ci fosse un intreccio, che abbia un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Credo che l'Italia abbia bisogno di una personalità come la sua e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato" .

A proposito del ministro degli Esteri: come erano i rapporti tra i due? L'ex portavoce allontana ogni ipotesi di contrasti. "Di Maio ha dimostrato enorme lealtà, il dualismo è stato alimentato ancora non ho compreso a vantaggio di chi, sicuramente non del M5S o di Conte. C'è sempre stato supporto l'uno per l'altro e andavano anche molto d'accordo" . Diverso invece il discorso per quanto riguarda Salvini e Renzi, nei confronti dei quali emerge una certa acredine: "Per ragioni personalissime hanno fatto cadere i governi Conte" . E Zingaretti? "Non lo conoscevo, mi ha fatto una buona impressione" .