Ora il Quirinale è online: per visitarlo basta un clic

È un regalo che Sergio Mattarella voleva lasciare al suo Paese, prima di abbandonare le stanze del Quirinale. E così è nata l'idea di farsi disegnare e consegnare un progetto da Google Arts&Culture, per far diventare il Quirinale una vera e propria «casa degli italiani». La Presidenza della Repubblica ha aperto insomma le porte del Palazzo più importante d'Italia, un luogo che ora si può visitare grazie a un tour virtuale a disposizione sul web e su dispositivi mobili. Una vera e propria passeggiata tra storia, arte, cultura, possibile grazie a una serie alla ripresa di telecamere a 360 gradi che hanno mappato i luoghi più rappresentativi per metterli a disposizione di tutti i cittadini.

Basta adesso un clic insomma per far partire il tour virtuale, che comincia dal cortile d'onore, per poi entrare nella sale più iconiche del Quirinale. Con l'aiuto di un accompagnatore digitale che grazie a descrizioni audio e scritte aiuta a scoprire la storia particolare di alcuni luoghi del Palazzo. Per esempio la sala Corazzieri, oggi vero e proprio contenitore di opere d'arte ma che agli inizi del Novecento fu trasformata dai Savoia prima in pista di pattinaggio e poi in campo da tennis coperto per principi e principini di Savoia. E di quell'epoca resta una pallina che fu trovata durante un restauro voluto da Paolo V dietro il timpano che sormonta il portale d'accesso della Cappella Paolina.

Insomma un tour delle meraviglie tra affreschi, fregi e arazzi. E per ammirare la collezione di oltre 200 orologi e pendoli di grandissimo valore provenienti da tutto il mondo. Con l'esclusività di poter entrare nell'ufficio ufficiale del presidente, dove Google afferma sia possibile vedere anche dei suoi oggetti personali. Infine il progetto comprende anche un giro nei giardini del Quirinale, per un totale complessivo di 60 storie, oltre mille immagini, scatti di 13 opere d'arte attraverso Google Art Camera e più di 100 km di digitalizzazioni Street view nel palazzo e nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Un viaggio nel tempo e nella Storia e una (ri)scoperta del luogo simbolo della Nazione. Diventato da parte del presidente un vero e proprio regalo di Natale. E anche oltre.