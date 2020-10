Ora Sala loda i migranti: "In prima linea contro il Covid-19"

" I migranti sono stati in prima linea nella pandemia, rischiando la vita come lavoratori essenziali nei settori della salute, del cibo, dei rifiuti e della mobilità, ad esempio ". Parola del sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto al Forum dei Sindaci organizzato al Palais des Nations di Ginevra dall'UNECE - United Nations Economic Commission for Europe, dove ha parlato dell'emergenza sanitaria e della ripresa di Milano. " Condivido la convinzione che le città con un approccio inclusivo abbiano maggiori possibilità di ricostruire meglio ", ha precisato Sala, aggiungendo che " per garantire che nessuno venga lasciato indietro, dobbiamo sostenere politiche che investano in una giusta transizione verso un'economia inclusiva e correggano le ingiustizie ambientali e sociali di lunga durata attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi e verdi per tutti i lavoratori ".

Chissà cosa intendeva dire il sindaco Sala quando ha affermato che i migranti sono stati " in prima linea nella pandemia ". Se parlava dei milioni di stranieri con regolare cittadinanza italiana nulla da obiettare, ma non sono " migranti " ma cittadini italiani come tutti gli altri, con precisi diriti e doveri. Perché in prima linea, nell'affrontare l'emergenza sanitaria ci sono stati medici, infermieri, protezione civile: persone che hanno dato l'anima - e a volte anche la vita - per gli altri senza badare troppo al colore della pelle o alla provenienza. E allora perché questo continuo richiamo a gruppi particolari? Quello di Sala, evidentemente, rappresenta la tipica ossessione verso la politica dell'identità che ha contaminato la sinistra e il mondo progressista negli ultimi decenni.