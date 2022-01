Le Sardine si aggrappano alla piazza anti-Cav per sopravvivere

" Abbiamo già dato ". È questo lo slogan sotto cui si formerà il nuovo asse tra le Sardine e il Popolo viola, che scenderanno in piazza perché terrorizzati dalla possibilità che Silvio Berlusconi diventi il prossimo presidente della Repubblica. Al momento è solo un'ipotesi, visto che il leader di Forza Italia deve ancora sciogliere la riserva. Eppure il fronte anti-Cav si è già mosso per gridare allo scandalo, come se non avesse i requisiti per candidarsi alla corsa per il Colle. Un minestrone di frasi trite e ritrite che danno il segno di come la galassia viola e dei pesciolini sia ossessionata anche da una semplice suggestione.

Sardine e Popolo viola in piazza

Singoli cittadini, comitati spontanei ed entità formali potranno associarsi alle manifestazioni che si terranno su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di dare voce a tutti coloro che si dicono contrari all'ipotesi che Berlusconi possa approdare al Quirinale. L'appuntamento principale è fissato per domenica 23 gennaio alle ore 14 a Roma, precisamente in Piazza Esquilino. Sarà gremita? Non va dimenticato il flop del Popolo viola, che era riuscito ad "attirare" pochissime persone nell'ultima protesta contro il Cav.

Sostengono che l'età berlusconiana " ha lasciato cicatrici culturali profonde e nessuna eredità politica degna di questo nome ". Hanno addirittura parlato di un'ondata populista " che lo tsunami di Arcore ha riversato sul panorama democratico italiano ". Così, pur non essendo tra i grandi elettori e non avendo la possibilità di eleggere il prossimo presidente della Repubblica, chiedono di evitare un ritorno al passato " perché noi con quella storia abbiamo chiuso ".

I promotori dell'iniziativa sono convinti che ci siano molteplici motivi di incompatibilità tra la figura di Berlusconi e il ruolo di capo dello Stato. Per loro dunque il Cav non rispetta quei requisiti di " decoro collettivo e dignità nazionale " che si richiedono per il Colle, tanto da mettere in discussione la sua storia politica e imprenditoriale.