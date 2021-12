"Ora spetta a noi mamme convincere chi ha dubbi"

Ha appena vaccinato suo figlio di 5 anni. Ora Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, lancia un appello alle mamme indecise sul da farsi.

Il suo è un appello a vaccinare i bambini prima che riprendano le scuole a gennaio?

«Il mio è innanzitutto un appello a fidarsi della scienza. Vaccinarsi è un diritto prima ancora che un dovere, onoriamolo. Credo che il professor Locatelli e il Cts stiano facendo un lavoro immenso. Ma credo anche che questo lavoro vada amplificato da noi singole mamme, con le nostre azioni di responsabilità e con il tentativo di convincere i dubbiosi».

Immagino che fuori da scuola non tutte le mamme la pensino così.

«Purtroppo no. Io cerco di rispettare l'opinione di tutti, soprattutto quando di mezzo c'è una scelta che riguarda i nostri figli. Ma mi auguro che le mamme si informino. Abbiamo dati inconfutabili, numeri che dimostrano chiaramente come i vaccini abbiano evitato centinaia di morti. Ci sono studi scientifici che dimostrano quanto il Covid possa essere pericoloso anche per i bambini. Insomma, abbiamo tutte le informazioni per scegliere serenamente».

Prima di portare suo figlio a vaccinarsi, ha chiesto consulenza al pediatra?

«È giusto farlo, più ci si informa, più ci si convince che il vaccino sia la via giusta. Innanzitutto per mettere in sicurezza i nostri bambini. E poi per proteggere indirettamente chi li circonda: dai compagni di classe ai bambini che non si possono vaccinare per motivi di salute, ai nonni. Vaccinare i bambini è un atto di responsabilità, anche collettiva».

Ed è anche la via per evitare il rischio Dad.

«Oltre alla salute dei nostri bambini, dobbiamo anche tutelare la loro vita sociale, la loro crescita mentale. Tante scuole hanno già chiuso o sono parzialmente in quarantena. E sappiamo tutti quanto la Dad ci abbia impoverito, culturalmente e socialmente. Abbiamo i mezzi per evitare di rivivere una situazione come quella dello scorso anno, usiamoli».