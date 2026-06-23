Gli ottant'anni di Colombo l'irriducibile

L'ex procuratore Gherardo Colombo ha compiuto 80 anni (oggi) e il titolo di Repubblica è stato questo: "A ottant'anni fatico ancora a vedere errori in Tangentopoli". Archiviamo la battuta becera (cambiare occhiali) e osserviamo la perfezione dell'attempato ma sincero democratico in un Paese "frenato dalla cultura ereditata dal fascismo", con la Costituzione non rispettata "sul diritto d'asilo per lo straniero", laddove "si parla di remigrazione come se nulla fosse", ovviamente col ricordo della sua inchiesta sulla P2 e citazione di Berlusconi. C'è persino un passaggio sulla legge elettorale ("non è ciò che vuole la Costituzione") e una battuta per le assoluzioni nel processo milanese sull'urbanistica: "Dal dibattimento può emergere che le prove non sono sufficienti". Magnifico: l'insufficienza di prove non esiste più dal 1989 (è stata sostituita dall'assoluzione piena) ma ora Colombo vorrebbe "leggere le motivazioni": ottant'anni e non sentirli, ma non i suoi: quelli del giornalismo italiano. Più di quarant'anni, invece, sono passati da quando Colombo scriveva questo sulla rivista di Md: "Alla magistratura è stata devoluta una serie di compiti che investono più la funzione politica che quella giurisdizionale", inoltre "gli spazi lasciati aperti dall'insufficienza dell'opposizione politica sono stati essi pure, necessariamente, occupati dall'intervento giudiziario". Necessariamente. Suvvia, non è cambiato niente, dottor Colombo: "Si diventa vecchi Ce la metto tutta per evitarlo, ma succede lo stesso". Ma Lei è attualissimo, dottor Colombo: è un ruspante giovinotto. Lo è tanto più quando dice che gli errori di Mani Pulite "faccio fatica a individuarli ancora oggi" Continuo a pensare che le persone coinvolte siano state garantite più di chi si imbatte nella giustizia da persona fragile".

Qui però non dice, Colombo, che Mani pulite sparpagliò carcere come se piovesse e fece a pezzi infinite regole che oggi sono giudicate basilari: l'asticella si abbassò per tutti, e trasformò in "fragile" chiunque passasse dalle forche caudine della giustizia. Ma fa niente. Buon compleanno.