Palazzo Chigi chiarisce: "Date riaperture senza fondamento"

Da qualche giorno circolano ipotesi su quando l'Italia potrà dirsi fuori dalla quarantena, ma Palazzo Chigi ha voluto specificare come quelle ventilate siano o date ipotetiche o date su cui si sta ancora discutendo.

La questione è molto sentita. C'è il piano della Salute pubblica, ma c'è pure il focus legato alla tenuta del sistema economico del Belpaese. E le decisioni da prendere in queste ore sono decisive. Di "fase 2", del resto, si parla già da un po'. E per quanto alcune Regioni sembrino intenzionate a disporre su una riapertura almeno parziale in maniera abbastanza se non del tutto autonoma, le tempistiche e le modalità che riguardano l'intero territorio nazionale non sono chiare.

Stando a quanto ripercorso dall'Adnkronos, alcune fonti di Palazzo Chigi hanno voluto registrare che " nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese". Poi però arriva la specificazione: " In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive". Non c'è niente di deciso, dunque. E il lockdown è ancora senza scadenza. Quella del 3 maggio, com'è noto, può essere prolungata.

Anche perché l'esecutivo risulta ancora essere concentrato sia sul "come" sia sul "quando" riaprire. Uno degli elementi che possono contribuire a coadiuvare il termine della quarantena è la diffusione a macchia d'olio dei test seriologici ma, secondo quanto riportato dall'Agi, la gara che servirà a comprare 150 mila test ha avuto inizio oggi. Possibile, dunque, che ci sia ancora da aspettare.

Qualunque sia il piano al vaglio del premier e dei suoi, le fonti di Palazzo Chigi hanno anche circoscritto il momento, spiegando come si stiano concentrando le attenzioni dell'esecutivo giallorosso: "In questo momento - si legge sulla fonte sopracitata - il governo, coadiuvato dal comitato tecnico scientifico e dalla task force di esperti sta lavorando per la fase due e solo quando avrà terminato i lavori comunicherà in maniera chiara i tempi e le modalità di allentamento del lockdown, così da dare agli italiani un'informazione certa". La calendarizzazione emersa in queste ore, insomma, potrebbe non essere quella immaginata dal premier Conte, dai ministri e dalle numerose task force.