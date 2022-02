Paolo Berlusconi: "Mani Pulite fu una azione politica per defenestrare una sola parte di partiti"

Nell'anniversario del principio di Tangentopoli, Paolo Berlusconi ha voluto commentare conseguenze e portata di quella fase storica: "Mani Pulite - ha premesso - è stata un'occasione persa per rilanciare in modo corretto il rapporto tra politica e mondo degli affari. Anziché rimediare alle storture che erano nate per le esigenze del finanziamento dei partiti, storture ovviamente conosciute da tutti, si è voluto fare un'azione politica per defenestrare una sola parte dei partiti che costituivano il panorama politico italiano", ha detto l'imprenditore, editore e fratello del presidente di Silvio Berlusconi.

Parlandone con l'agenzia Adnkronos, Paolo Berlusconi ha voluto presentare un giudizio complessivo di quella stagione: "Dunque - ha proseguito -, da un'esigenza reale, che c'era ma che si doveva esaminare e affrontare con un altro spirito, si è scelto un giustizialismo che non ha fatto bene all'Italia. E oggi, dopo 30 anni, svanite le nebbie che hanno oscurato e obnubilato le menti in quel periodo - ha continuato - , si riesce a intravedere meglio la realtà dei fatti". Poi la memoria va alla storica presa di posizione del leader socialista per antonomasia: " Ricordo il discorso di Bettino Craxi in parlamento, e quella era forse la strada da seguire, vale a dire affrontare da un punto di vista politico una realtà che era degenerata. Mi ricorda molto i film ispirati alla vendetta, si uccideva qualcuno e poi scattava la vendetta. E invece ci vuole giustizia".

Il trentennio dal principio di Tangentopoli diviene dunque un'occasione per analizzare ciò che quella fase avrebbe potuto rappresentare per l'Italia: "Poteva essere - ha notato Paolo Berlusconi - l'occasione per rimediare a un andamento motivato proprio dalle esigenze della politica, bisognava essere meno ipocriti, capire che la politica aveva le sue esigenze, e quindi affrontarle in modo adeguato. Da un lato, quindi, è stata un'occasione persa, e dall'altro ha dato il via a un'azione politica che ha stravolto l'ordinamento italiano. Ricordiamoci che sono stati abolitì cinque partiti, causalmente erano quelli di centrodestra, lasciando in vita soltanto un partito, e così le elezioni successive hanno visto un incontro di pugilato in cui c'era un solo contendente. Poi si è inventato la discesa in campo mio fratello, che ha capito che c'era bisogno di un altro contendente sul ring, e si è prestato alla politica con il risultato che sappiamo".

Poi il passaggio sullo stato attuale del sistema Giustizia nel Belpaese: "Credo - ha detto, riferendosi allo strapotere di certa magistratura - sia una realtà ormai sotto gli occhi di tutti, non serviva il libro di Palamara per attestare questa realtà, perché era una realtà veramente sotto gli occhi di tutti. Poi in Italia è difficile cercare di affrontare questo tema. Forse con i referendum attuali, a cui io ho dato la mia firma come uno dei tantissimi, si affronterà il tema, anche se le recenti vicende del Csm, di come stanno per essere affrontate nonostante gli squarci di verità del libro di Palamara, non lasciano presagire molto di buono". La speranza, insomma, è riposta anche sul fatto che i referendum oggi al vaglio della Corte Costituzionale possano sbloccare l'impasse in materia.