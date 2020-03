Paragone smaschera il M5S: "Sul Mes farà la sua parte nella commedia"

Mentre l'Europa è praticamente in ginocchio a causa dell'emergenza Coronavirus, i palazzi del potere di Bruxelles pensano a blindare il Mes. All'ordine del giorno dell'Eurogruppo è prevista l'approvazione del Meccanismo europeo di stabilità: i ministri delle Finanze degli Stati membri lunedì 16 marzo si troveranno a parlare anche del backstop per salvaguardare le grandi banche. Solamente dopo verrà trattata la tematica del Covid-19. Sulla questione è intervenuto a gamba tesa Gianluigi Paragone: bisognerà vedere se il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri andrà a Bruxelles con il mandato del Partito democratico (" ci va ovviamente per decidere nel senso più favorevole all'Ue ") o con il mandato pieno da parte del governo giallorosso (" allora vorrà dire che il M5S sarà stato complice della decisione ").

Nell'intervista rilasciata a La Verità, l'ex pentastellato ha fatto notare come nel corso del Conte uno il Mes " ebbe un primo via libera senza il parere del Parlamento e un secondo via libera addirittura contro una risoluzione parlamentare "; nel Conte bis si era parlato della logica di pacchetto da inserire in un'altra risoluzione parlamentare, ma invece ora " è rimasto solo il pacco del Mes. Che deve pensare un cittadino? ".

"Di Maio? Pulcinella"

La previsione da parte del giornalista è chiara: " Penso che i grillini si spaccheranno su questa vicenda, ma non credo che faranno cadere il governo. Diciamo che giocheranno una parte in commedia ". Eppure il Movimento 5 Stelle parlava di impegno alla liquidazione del Mes: " Quel programma elettorale si è rivelato una truffa politica. Di Maio e i 'capoccia' del Movimento pagheranno un duro prezzo per le loro giravolte, anzi lo stanno già pagando ". Nel mirino è finito soprattutto il ministro degli Esteri, che nel 2018 ha fatto campagna elettorale in prima persona su questo tema: " La campagna l'ha fatta, e gli riconosco una titubanza verso il Mes. Ma ancora una volta adesso rischia di fare il Pulcinella. Se vuole essere coerente, lasci il governo, si dimetta da ministro degli Esteri e dica agli italiani cosa pensa davvero del Mes ".