Parlamentari di Lega e FdI versano il loro stipendio contro il coronavirus

In Italia, l'emergenza coronavirus non accenna a diminuire. I morti aumentano, come i decreti governativi, che indicano le misure necessarie al contenimento dell'epidemia, e anche le raccolte fondi si moltiplicano, nel tentativo di raccogliere i soldi necessari all'acquisto dei macchinari che, negli ospedali, scarseggiano.

Un aiuto concreto in questo senso arriva anche dalle forze politiche. Due giorni fa, il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva annunciato che, per sostenere gli ospedali italiani, i parlamentari della Lega avrebbero versato una parte del proprio stipendio. L'annuncio era arrivato tramite Twitter: " Tutti i parlamentari della Lega - aveva scritto- verseranno parte del loro stipendio a sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani ".

#Salvini: Tutti i parlamentari della Lega verseranno parte del loro stipendio a sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani. #piùcoraggio — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 18, 2020

L'esempio del leader leghista è stato seguito ieri anche da Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, infatti, ha annunciato che tutti i parlamentari appartenenti al partito devolveranno la loro indennità totale del mese di marzo, partecipando a una raccolti fondi, promossa dal Secolo d'Italia e dalla Fondazione An, per fronteggiare il coronavirus.

Faremo di tutto per sostenere la Nazione. Aderiamo alla campagna #OrgoglioTricolore di Secolo d'Italia e Fondazione AN. Come primo gesto i parlamentari FDI devolveranno l'indennità di marzo. Invito consiglieri, amministratori, militanti e chiunque voglia a donare quanto possibile pic.twitter.com/FINo0FOXBK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 19, 2020

Anche negli altri partiti, secondo quanto riporta Libero, sono state annunciate donazioni, soprattutto a livello regionale. Il Pd dell'Umbria, per esempio, ha annunciato la donazione di parte dell'indennità dei parlamentari, per far fronte all'emergenza.