"Minaccia squallida". Bufera sull'ultima ingerenza Ue

“S e le cose in Italia andranno male, abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria” : queste le parole di Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane a tre giorni dal voto. Affermazioni che hanno scatenato una bufera sui social network e che non sono state accolte di buon grado da molti politici, a partire da Matteo Salvini. Il giudizio del segretario federale della Lega è tranchant: “Sono parole disgustose” .

La rabbia di Salvini

Le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue suonano come una minaccia, come un avvertimento. A prescindere dall’esito del voto, l’ex titolare della Difesa di Berlino ha voluto mandare un messaggio al governo: ci sono dei paletti da rispettare, noi siamo i guardiani. E, come anticipato, Salvini è andato su tutte le furie.

Le parole di von der Leyen “suonano di minaccia” , il giudizio del leghista ai microfoni di Radio Capital: “Si preoccupi di mettere un tetto al prezzo del gas. Sono parole disgustose, il tono minaccioso è inaccettabile. Non può permettersi di influenzare, di ricattare gli italiani sul voto”.

Dello stesso tenore l’intervento ai microfoni di Mattino Cinque. “Una squallida minaccia, un’invasione di campo non richiesta” , il j’accuse di Salvini. L’ex ministro dell’Interno ha ricordato che la von der Leyen rappresenta tutti gli europei e il suo stipendio è pagato da tutti noi: in una sola parola, è inammissibile. E la Lega è pronta a contrattacco: “Il nostro gruppo parlamentare presenterà una mozione di censura. Domenica votano italiani non i burocrati di Bruxelles, se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei delle bollette”.

Le reazioni social