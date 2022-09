"Se va male...". Il monito della von der Leyen sul voto in Italia

Mancano meno di tre giorni alle elezioni, la campagna elettorale sta per giungere alla conclusione. Il voto in Italia è osservato con interesse anche al di fuori del Belpaese e dalla Commissione europea arrivano delle considerazioni particolarmente degne di nota. “Vedremo l’esito del voto” , ha esordito Ursula von der Leyen durante un evento all'Università di Princeton negli Stati Uniti. Parole, quelle della presidente dell'organo Ue, che rappresentano un monito.

L’avviso della von der Leyen

“Se le cose vanno in una situazione difficile – ho parlato di Ungheria e Polonia – abbiamo gli strumenti. Se le cose vanno nella giusta direzione... E le persone, a cui un governo è tenuto a rispondere, giocano un ruolo importante” , la posizione dell’ex ministro della Difesa di Berlino.

Rispondendo a una domanda sul futuro dello Stato di diritto in Italia, la von der Leyen ha lanciato un messaggio: “La democrazia ha bisogno di tutti voi, è un costante lavoro in corso, non finisce mai” . Per la presidente della Commissione Ue, la democrazia non è mai al sicuro: “Non si mette in una scatola e si tiene. È questione di come la gente protegge la democrazia. Vedremo l'esito delle elezioni – tornando alla situazione italiana – abbiamo appena avuto delle elezioni anche in Svezia” .

“La Commissione è il guardiano dei Trattati”