"Il partito che prende più voti indica il premier": il centrodestra è compatto

Il centrodestra si prepara compatto alle prossime elezioni. Il primo vertice degli alleati è a Montecitorio. Sul tavolo, in questa prima riunione in luogo istituzionale come chiesto da Giorgia Meloni, premiership e liste elettorali in vista del voto del 25 settembre. Alla Camera è arrivato anche Silvio Berlusconi. Con lui anche Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Antonio De Poli (Udc), Maurizio Lupi (Nci) e Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia.

La decisione della premiership