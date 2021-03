Paura nel M5S: "Ora diciamo sì a Conte per dire no alla Raggi dopo?"

“A Roma che si fa? Noi Virginia Raggi non la molliamo". Una parlamentare grillina conferma a ilGiornale.it che il vero nodo che Giuseppe Conte, da leader in pecore del M5S, dovrà sciogliere è quello che riguarda la guida della Capitale.

“Tutto bellissimo- ci dicono dal Movimento l'incontro di ieri tra il nuovo segretario dem Enrico Letta e l'ex premier Conte – ma...”. E le difficoltà nel far celebrare le nozze giallorosse tra il Pd e il M5S si racchiudono tutte in quel “ma” che ha un nome e un cognome ben precisi. Le dichiarazioni d'intenti sono sicuramente apprezzabili e ambiziose, ma qui servono risposte veloci e scelte di campo. Il nostro campo a Roma è quello di Virginia Raggi", ci spiega la nostra fonte a taccuini chiusi. Il desiderio dei democrat capitolini di far cadere la giunta grillina non è certo un segreto, a maggior ragione dopo che la consigliera Gemma Guerrini è passata all'opposizione. Ora, in Campidoglio, la maggioranza grillina si regge in piedi con un solo voto di vantaggio. Quello della sindaca Raggi, che non potrà essere sempre presente in Aula. E se, da un lato, Letta spinge perché i giallorossi, alle prossime amministrative, si presentino uniti ovunque, dall'altro Conte vuole evitare di trattare il tema ora per raccogliere i consensi necessari a prendere la guida dei pentastellati. Solo dopo penserà a come scaricare la Raggi, temono in casa M5S. "Fatemi capire, diciamo sì a Conte adesso per dire no a Virginia dopo?", si chiede un'altra nostra fonte grillina, che aggiunge: "Meglio mettere le carte sul tavolo subito, e ognuno trarrà le sue conclusioni. Non vedo perché dovremmo appoggiare un candidato del Pd se abbiamo in casa nostra una candidata forte come la Raggi".