Pausa di Ferragosto per i politici tra famiglia e relax: "Da domani si ricomincia"

Anche i politici, nonostante il ferragosto, continuano a lavorare per la campagna elettorale, anche se cercano di ritagliare il tempo per la loro famiglia e gli affetti. Silvio Berlusconi ha condiviso una foto sui suoi profili social in compagnia di Marta Fascina: il leader di Forza Italia, con il bicchiere di vino in mano, brinda e sorride dalla sua residenza estiva, concedendosi l'unico giorno di pausa nella campagna elettorale. " Vi auguro di trascorrere un ferragosto sereno, una festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia ", ha scritto Silvio Berlusconi.

Giorgia Meloni ha scelto una foto insieme a sua figlia e un copy molto semplice per il giorno di vacanza dedicata alla festa della Madonna Assunta. La leader di Fratelli d'Italia ha voluto mostrare il lato più tenero in questa giornata: " Buon ferragosto a tutti ". Anche per lei un giorno di pausa dalla campagna elettorale, che da domani riprenderà a spron battuto per tutti i leader di partito, compreso Matteo Salvini, che però ha scelto una linea diversa, rimanendo legato comunque al momento elettorale. " Buon ferragosto amici a chi è in vacanza ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora ", ha scritto il leader della Lega. Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ha pubblicato una foto dalla sua località di villeggiatura: " Celebriamo l'Assunzione della Madonna. Vi auguro di passare questa festa, religiosa e popolare, in compagnia dei vostri affetti. Sempre con il sorriso. Buon ferragosto, amici ".