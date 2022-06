"Pensa solo alla poltrona...". Nel M5s volano gli stracci

Volano coltelli all'interno del M5s tra i due primattori, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. In un'intervista rilasciata a la Stampa, l'ex premier è stato molto chiaro su quale sia il clima all'interno del partito, dove la scissione da parte del ministro degli Esteri sembra essere più di un'ipotesi: " Non lo cacciamo via. In realtà Di Maio si sta cacciando da solo ". Una bordata velenosa nei confronti dell'esponente campano, che fa il paio con altre dichiarazioni rilasciate da Conte nelle ore precedenti: " Di Maio intende fondare un nuovo partito? Non mi faccia entrare nella testa altrui. Questo ce lo dirà lui in queste ore ". All'interno del Movimento ora è il caos e in tanti hanno deciso di prendere le parti dell'ex premier, la cui leadership è stata legalmente legittimata dal tribunale di Napoli.

Uno dei vicepresidenti del M5s, Riccardo Ricciardi, è intervenuto ai microfoni di 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus con una stilettata velenosa nei confronti del ministro Di Maio: " La leadership è di Giuseppe Conte. Di Maio si è ritrovato di nuovo fuori dal Parlamento per attaccare Conte. Non ha mai detto niente di politico, non ha mai difeso M5s, per una questione che riguarda la sua poltrona dal 2023 in poi. Utilizza questa formula di mancanza di dialettica politica quando era molto difficile avere dialettica politica nel momento in cui lui era capo politico. Che ora dia lezioni di dialettica politica fa veramente sorridere ".