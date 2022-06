La Lega distribuisce Grana Padano col simbolo del partito: scoppia la polemica

Il Consorzio Grana Padano prende le distanze dalla Lega di Piacenza dopo che i rappresentanti del partito locale, impegnati nella campagna elettorale per le comunali, hanno deciso di distribuire fra la gente dei pezzi di Grana Padano con il simbolo del Carroccio.

Una scelta che è stata molto criticata, anche dallo stesso consorzio del celebre formaggio, che ha voluto prendere le distanze da questa iniziativa. " Ci dissociamo dall'utilizzo del nostro formaggio per fare propaganda politica, si tratta di un fatto sgradevole. Il formaggio non è né di destra né di sinistra. È di tutti ", è stato il messaggio del Consorzio Grana Padano, riportato dalle principali agenzie di stampa.

Insomma, non è stata gradita la scelta di distribuire formaggio insieme ai più comuni volantini preparati per la campagna elettorale. Non solo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Libertà, il Consorzio Grana Padano non avrebbe neppure dato alcuna autorizzazione, cosa che avrebbe suscitato altre proteste.

Da parte sua, la Lega di Piacenza ha fatto sapere che l'idea di distribuire formaggio è nata dalla voglia di " valorizzare un prodotto del territorio piacentino, come abbiamo fatto del resto anche in passato, missione che ogni parte politica dovrebbe avere ".

" Tutto è stato regolarmente acquistato da un produttore locale, siamo orgogliosi della nostra provincia: è la quarta in Italia per la produzione di Grana Padano che è, assieme a pancetta, coppa e salame, una delle nostre Dop ", ha dichiarato Giampaolo Maloberti, consigliere provinciale del Carroccio. " Noi saremo sempre per la tutela e promozione dei nostri prodotti locali ", ha aggiunto. La polemica, tuttavia, rimane accesa.

Un caso simile risale al 2021, quando, in occasione delle elezioni comunali di Cortemaggiore, vennero distribuite delle bottiglie di salsa di pomodoro con l'adesivo del sindaco Luigi Merli.