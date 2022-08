La piazza - Il bene comune torna a Ceglie Messapica

A Ceglie Messapica si riaccendono i riflettori su La Piazza – Il bene comune, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it che quest'anno si concentrerà inevitabilmente sulle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento. Per la quinta edizione consecutiva, dal 26 al 28 agosto, la cittadina della provincia di Brindisi si trasformerà nel centro del dibattito politico italiano. Saranno tanti i temi sul tavolo di un evento che in pochi anni ha saputo conquistarsi il suo spazio, diventando un importante punto di riferimento per giornalisti e politici, ma anche per semplici cittadini che vorrebbero capire meglio le dinamiche della politica nel nostro Paese, attraverso le analisi e i commenti degli esperti.

" Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia Meloni? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti cespugli rossi e verdi in campo? E il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte riuscirà a ricavarsi un ruolo determinante per i futuri nuovi assetti politico-istituzionali? ", si legge nel comunicato stampa di presentazione della kermesse. Saranno questi, infatti, i temi principali de La Piazza – Il bene comune, che quest'anno cadrà a circa un mese esatto dalle elezioni. Sono attesi in Puglia: Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Antonio Misiani e Marco Rizzo. Come sempre, non sono esclusi ospiti dell'ultim'ora.