Pistorius a Kiev "porta" 100 tank. "Ed entro marzo i Leopard 2"

Dopo le frizioni dovute ai tentennamenti tedeschi sull'invio di tank all'Ucraina, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è andato, a sorpresa, in visita a Kiev portando in dote l'arrivo di oltre 100 carri armati. Si tratta dei Leopard 1 che arriveranno a Kiev da diversi Paesi europei con il ministero tedesco dell'Economia che ha approvato l'esportazione di 178 tank. L'autorizzazione tedesca è decisiva, dato che i mezzi sono di fabbricazione tedesca e serve il via libera di Berlino per la ri-esportazione. I primi 20-25 Leopard 1 arriveranno in Ucraina entro l'anno. I mezzi sono stati messi fuori servizio venti anni fa ed è necessario rimetterli a nuovo e adattarli prima di rimetterli in funzione.

Il progetto Leopard nacque da una collaborazione franco-tedesca a metà degli anni '50 per poi essere portato avanti solo dalla Germania. Progettato per confrontarsi con i carri armati sovietici, sono stati nel tempo aggiornati con una torretta modificata nella parte posteriore sia per poter alloggiare i nuovi sistemi di condotta del tiro computerizzati, sia per alloggiare le munizioni del cannone che, in precedenza, erano stivate a lato del pilota. Il carro è dotato di cannone calibro 105/51 e due mitragliatrici calibro 7,62. La corazzatura frontale è spessa 70 millimetri e il peso totale è intorno alle 40 tonnellate e può essere alimentato con qualsiasi carburante: benzina, cherosene da stufe, qualsiasi olio o solvente mischiato al gasolio per soddisfare i circa 4,5 litri di consumo per un solo chilometro.

Secondo quanto affermato da Pistorius, che ha donato il primo e simbolico Leopard 2, entro fine marzo saranno forniti anche i tank di nuova generazione. Entro la fine del mese, ha aggiunto Pistorius, arriveranno in Ucraina altri missili teleguidati, cinque tank antiaerei Gepard e cinque veicoli blindati Badger oltre a cinque veicoli corazzati Biber per la posa di ponti d'assalto. Intanto è già iniziato l'addestramento di 600 militari ucraini all'uso dei tank.