Polveriera M5s. Anche D'Incà e Crippa salutano Giuseppi: "Irresponsabile"

Venerdì è arrivata l’ufficialità: nessuna deroga al tetto dei due mandati. Ora il M5s deve fare i conti con altri addii eccellenti, parlamentari a caccia di una ricandidatura. Spesso per non tornare a lavorare. La base è spaccata, in molti temono un ulteriore crollo nei sondaggi in vista delle elezioni del 25 settembre. E Conte è sempre più solo: il leader continua a perdere pezzi, la strada è ormai segnata. Altri due esponenti di spicco del mondo grillino hanno confermato la fuoriuscita: parliamo del ministro Federico D’Incà e dell’ex capogruppo alla Camera Davide Crippa.

La notizia era nell’aria da diversi giorni, complici i rapporti ormai compromessi in seguito alla crisi di governo. D’Incà, giunto a fine corsa dopo due mandati, aveva biasimato la decisione di Giuseppi di mollare l’esecutivo guidato da Draghi. “Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, che oggi lascio” , l’annuncio odierno. Titolare dei Rapporti con il Parlamento, D’Incà ha ricordato che aveva spiegato nelle sedi M5s e anche pubblicamente i rischi “ai quali avremmo esposto il Paese in caso di un non voto di fiducia nei confronti del Governo Draghi” , una scelta definita “irresponsabile” che ha cercato di evitare fino all’ultimo. Senza successo.

Ma, come sottolineato in precedenza, D’Incà non è l’unico big a salutare Conte. "Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo" , l’annuncio di Crippa ai microfoni dell’Agi. Il politico novarese, accostato nelle ultime ore al Partito Democratico, ha messo nel mirino i vertici pentastellati per aver scelto “la strada della rottura su tutti i fronti” , anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese.