"Ce l'ho messa tutta, ma Grillo...". Quella telefonata di Conte ai big

“Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali” . Con queste parole Giuseppe Conte ha confermato le indiscrezioni della mattinata: nessuna deroga al tetto dei due mandati. La conseguenza è nota: diversi big non saranno ricandidati in vista delle elezioni del 25 settembre. Da Fico alla Raggi, passando per la Taverna: sono tanti gli “esponenti di spicco” destinati a cambiare mestiere. E il giurista non ha nascosto una certa amarezza in privato…

Conte, infatti, non è mai stato d’accordo con la regola dei due mandati. Ha provato anzi a cambiare il regolamento, tra mini-deroghe e ricollocamenti, ma non c’è stato niente da fare: Beppe Grillo ha avuto la meglio. Per evitare spiacevoli sorprese legate a una fuga di notizie, l’autoproclamato avvocato del popolo ha deciso di confermare lui stesso a tutti i big del Movimento al secondo mandato che non c’era più nulla da fare. “Mi spiace, io ce l'ho messa tutta: Grillo è stato davvero irremovibile” , le parole del leader pentastellato riportate da alcuni veterani all'Adnkronos.

Nel corso delle telefonate con i silurati M5s, Conte ha chiesto a ognuno di loro di restare al suo fianco in questa campagna elettorale. E le promesse sono continuate, nonostante tutto: “Faremo bene e ci sarà un posto per tutti”. Nonostante i numerosi addii, le tensioni interne e sondaggi catastrofici, l’ex primo ministro è fiducioso sul risultato elettorale grillino: “Vedrai staremo almeno al 15%”, quanto ha confidato. L’obiettivo è quello di raccogliere pieno sostegno in campagna elettorale. Ma non tutti sembrano aver preso benissimo la richiesta: “Sono un grillino della prima ora, stavo per far partire il vecchio 'vaffa’ del M5S della prima ora...” .