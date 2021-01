Polverini vota fiducia al governo. Tajani: "Non ci aveva avvisato, è fuori da FI"

" Polverini si è messa fuori da Forza Italia ". Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato così il voto di Renata Polverini che ha votato la fiducia al governo sulla risoluzione presentata dalla maggioranza, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

La decisione di Polverini

Lasciando l'Aula della Camera, al termine del voto che ha visto incassare all'esecutivo 321 sì, Polverini ha spiegato il perché della sua inaspettata decisione. " Ho votato la fiducia, come ho sempre fatto nella mia vita mi sono assunta una responsabilità. Non condivido la crisi ora, con la pandemia, le persone in difficoltà, i licenziamenti. Non possiamo continuare a dire che tutto non va bene, io mi assumo le mie responsabilità. Punto ", ha dichiarato la stessa Polverini, aggiungendo la sua uscita dalle fila di Forza Italia.

Polverini ha ribadito di non aver votato sì a un provvedimendo ma di aver " votato sì alla fiducia " al governo. In occasione delle comunicazioni al presidente del Consiglio, il centrodestra aveva presentato una risoluzione unitaria in cui chiedeva le dimissioni al premier. Nel momento clou, l'ex segretario dell'Ugl ha sorpreso tutti votando la fiducia all'esecutivo. Polverini ha quindi annunciato l'uscita da FI. " Ho votato la fiducia al governo per responsabilità " e " di conseguenza lascio Forza Italia ".

Una scelta inaspettata

Quella di Polverini, come detto, è stata una scelta inaspettata. Una sorta di fulmine a ciel sereno che ha stupito anche Tajani. Il vicepresidente di FI, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se temesse altre sorprese al Senato, in vista del secondo round, ha usato parole emblematiche: " Non credo ". " Non ne sapevo nulla, non ci aveva avvertiti. È fuori da Forza Italia ", ha affermato Tajani, aggiungendo che domani Forza Italia voterà no senza defezioni alla fiducia.