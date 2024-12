Il premio Nobel loda le università on line. "Una risposta alle sfide del nostro tempo"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Le università devono adattarsi per rispondere alle sfide del nostro tempo». E gli atenei telematici, in questo senso, hanno strumenti idonei per queste sostenere questo compito. Lo ha confermato il premio Nobel per la pace, l'imprenditrice tunisina Ouided Bouchamaoui, ospite d'onore della cerimonia con cui Universitas Mercatorum ha inaugurato il nuovo anno accademico presso la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma. A presiedere la cerimonia il rettore dell'ateneo digitale Giovanni Cannata, che ha spiegato come questa istituzione universitaria (con corsi che vanno dal Digital marketing alla Scienza dell'amministrazione, dall'Ingegneria informatica alla Scienza del turismo) «continua il suo percorso di crescita, consolidando la sua missione di università digitale all'avanguardia, al servizio delle imprese e del capitale umano del nostro Paese». Il rettore si è poi rivolto proprio all'ospite d'onore sottolineando che la sua presenza alla cerimonia «sottolinea l'importanza della formazione come strumento di dialogo e stabilità, con uno sguardo sempre rivolto alla promozione di una società più giusta e democratica».

«L'università è il luogo d'eccellenza per la creazione di un pensiero nuovo, capace di svelare le trame nascoste dei fatti e di offrire un argine alla violenza», ha sottolineato Luciano Violante (foto) nella sua veste di presidente di Multiversity la società cui fanno capo anche altri prestigiosi atenei digitali come Pegaso e San Raffaele Roma.

La stessa Premio Nobel tunisina nella sua lectio magistralis dal titolo «Formazione, economia e istituzioni per la stabilità e la pace nel bacino del Mediterraneo» ha rimarcato le peculiarità della formazione on line. È un tipo di formazione, ha confermato, in grado di «promuovere la collaborazione, creando un senso condiviso di scopo e risolvendo la disparità nell'istruzione».

L'università

Mercatorum è stata fondata nel 2006. Ed è tra le prime istituzioni di formazione riconosciute in Italia a offrire corsi di laurea on line. Il suo nome richiama il suo stretto rapporto con l'Unione delle Camere di commercio.