"Conte fuori dalla grazia di Dio". Quelle ore buie a Palazzo Chigi

Alle 18 circa del 13 gennaio 2021, Matteo Renzi ha ritirato i suoi due ministri (Bonetti e Bellanova) dal governo Conte bis e ha aperto la crisi di governo, nonostante gli estremi tentativi delle ore precedenti da parte dei pontieri di incollare nuovamente la maggioranza. Matteo Renzi ha sferrato un attacco duro a Giuseppe Conte, che ora è convinto che il leader di Italia viva lo voglia " politicamente morto ". Sono passate poco più di tre ore tra l'apertura della conferenza stampa del rottamatore Renzi e l'apertura del Consiglio dei ministri, un arco temporale nel quale si è verificato qualcosa di inusuale per le strategie solite di Giuseppe Conte e di Rocco Casalino. Come riporta Adalberto Signore sull'edizione odierna de ilGiornale, " per la prima volta da tempo, da Palazzo Chigi non sono filtrate le solite veline e i consueti spin ".

Il motivo risiederebbe in una forte contrarietà da parte di Giuseppe Conte a quanto accaduto. " Il presidente sta fuori dalla grazia di Dio ", avrebbero detto da Palazzo Chigi stando a quanto riferito dal Corsera. Il Conte ter si fa sempre più lontano. Ed è con questo umore cupo che Giuseppi si è presentato al Consiglio dei ministri, dove ha commentato la decisione di Matteo Renzi. " Purtroppo Italia viva si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo ", ha detto il premier con l'umore mesto. Non è lo strappo ad aver innervosito Giuseppe Conte, sono i modi utilizzati da Matteo Renzi e le sue parole al fulmicotone, che non hanno forse precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Il leader di Iv non è certo andato per il sottile quando ha definito Giuseppe Conte " un vulnus delle regole del gioco democratico " che opera " fuori dalla Costituzione ". Non si è tirato indietro nel contestarne pubblicamente l'attribuzione di " pieni poteri ". Renzi in versione caterpillar ha devastato il morale di Giuseppe Conte, che ora pare voglia rispondere per le rime a Matteo Renzi.

Secondo il Corsera, l'idea del presidente del Consiglio è quella di ripagare il leader di Italia viva con la sua stessa moneta, con un discorso in diretta televisiva dall'aula di Palazzo Madama. Ma la vendetta è un piano che va servito freddo e Giuseppe Conte non ha fretta, anche perché per il momento la crisi è congelata fino al 20 gennaio. " Per il bene del Paese ", come ha spiegato Conte durante il Cdm, ora devono proseguire i lavori per l'approvazione dei ristori e portare a termine i provvedimenti fondamentali. Nicola Zingaretti vorrebbe che Conte salisse oggi stesso al Quirinale ma il premier potrebbe " assumere su di sé l’interim dei ministeri vacanti, Agricoltura e Famiglia " per le ultime approvazioni urgenti del Conte bis.

Questo procrastinare la salita al Colle, oltre che " per il bene del Paese " potrebbe tornare utile al presidente del Consiglio per continuare a cercare i numeri al Senato. Si mormora che starebbe per nascere un gruppo parlamentare a suo sostegno, che potrebbe essere la stampella fondamentale per Conte quando andrà alla conta, non prima di " aver approvato scostamento di bilancio e decreto Ristori ". Pd e M5S hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte e gli promettono fedeltà, rilanciando l'hashtag #avanticonConte. Ma questo scenario pare non si sia palesato all'improvviso. Il Corsera, riporta una dele voci di corridoio più insistenti degli ultimi giorni: " E chissà se è vero che lavora a questo scenario da mesi, perché Conte si era da tempo convinto che prima o poi il fondatore di Italia viva avrebbe chiesto la sua testa ".