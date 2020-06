"La privacy? Nessun rischio. Ma il contorno resta fumoso"

David Gubiani è il direttore Southern Europe di Check Point Technologies, una delle maggiori aziende di software di sicurezza. Il suo giudizio Immuni è diretto: «O non ho capito nulla io, oppure la gente si preoccupa di cose inesistenti. La privacy? Quelli che scrivono o dicono di essere preoccupati, son gli stessi che hanno Facebook, il Gps acceso, Tinder o Instagram... I nostri dati? Li abbiamo già regalati alle multinazionali. Piuttosto...».

Piuttosto c'è qualcosa che non va, «qualcosa di fumoso». Dice Gubiani: «C'è stata una mancanza di trasparenza di comunicazione e, in qualche caso, una preoccupante impreparazione». Le perplessità non riguardano Sogei, «il loro server è una cassaforte, anche se è chiaro che c'è sempre qualche malintenzionato a caccia di qualche tesoro. Ma in questo caso per rubare cosa? Codici che non portano a nessuno». E se il server fosse attaccabile facilmente dovremmo dunque preoccuparci di ben altro, visto che lì dentro c'è tutto quanto riguarda la nostra vita. «Il punto invece è che i nostri politici non hanno dato l'impressione di grande preparazione. È vero che l'emergenza è stata unica, e vorrei vedere per dire cosa avrebbe fatto chi fa il figo contro la Lombardia. Restano però dei misteri».

La tempistica, prima di tutto. «Io mi arrabbio perché questa cosa arriva a giugno e non a febbraio quando serviva». L'utilità, anche: «Le condizioni perché ti arrivi l'alert in pratica riguardano quelli che hanno passato la notte insieme...». La generosità, soprattutto: «Mi chiedo come mai Apple e Google, che hanno sempre osteggiato qualsiasi collaborazione esterna, si siano aperte così. O perché certa tecnologia venga data gratis. Sugli store delle app di gratuito non c'è nulla: se non son soldi, ti prendono dati, foto, video dalle nostre telecamere di casa. Ecco, io non sono complottista per carità, però siamo in Italia e qualche domanda me la faccio». La risposta? «Da qualche parte un interesse c'è».