La profezia della sorella della Meloni: "Vi dico cosa rischia Giorgia"

Arianna Meloni ha un cognome importante e fa politica fin da quando era una ragazzina, ma sempre un passo indietro. È la sorella maggiore di Giorgia Meloni, con la quale vive un rapporto pressoché simbiotico. Ha un ruolo fondamentale in Fratelli d'Italia ma non ama apparire, forse a causa di quel carattere troppo ansioso che non le permette di gettarsi nella mischia come, invece, fa benissimo sua sorella. " Giorgia a 28 anni era vicepresidente della Camera; io, a 47, vado in ansia pure per fare questa intervista con lei ", spiega Arianna Meloni a il Foglio.

Le differenze caratteriali non sono mai state un ostacolo nel loro rapporto, anzi. Probabilmente sono state quel collante che ha permesso alle sorelle di unirsi così tanto, di vivere le esperienze politiche e no l'una accanto all'altra, ognuna nel rispetto degli spazi dell'altra, ognuna in base alle sue attitudini. " Con Giorgia siamo simbiotiche ", spiega Arianna Meloni, che poi aggiunge un piccolo segreto sul rapporto con sua sorella: " Abbiamo ancora oggi un linguaggio solo nostro. Ci scriviamo e diciamo, in mezzo alla gente, parole inventate per capirci al volo ".

Arianna Meloni è la moglie di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Un ruolo che si è ritagliato con gli anni a prescindere dal rapporto con la sorella della leader del partito. " Fra noi parliamo di politica il meno possibile. Lollo, tanto lo chiamate tutti così, e Giorgia con il tempo hanno costruito insieme, e da soli, un rapporto ", spiega ancora la più grande delle sorelle Meloni, che ha un'idea ben precisa di cosa succederà tra qualche mese. " Faranno di tutto ", dice Arianna, per impedire alla leader di Fratelli d'Italia di diventare premier, nonostante il suo partito sia ora il preferito nei sondaggi sulle intenzioni di voto.