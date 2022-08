Attentato alla segreteria del candidato Fi, Salvini: "Nessuno ci spaventa"

Paura a Reggio Calabria, dove tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati ad altezza d'uomo da persone non identificate sulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in serata una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. All'interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica.

Le prossime ore saranno fondamentali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e conoscerne l'origine. Per il momento non è stata esclusa nessuna pista. Come riporta il Corriere della Calabria, la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata dallo stesso deputato, che ha informato gli agenti di quanto appena accaduto. Non si contano feriti gravi o morti perché la vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, benché non abbia un sistema di blindatura, risulta essere comunque rinforzata. Questo ha impedito che i proiettili raggiungessero l'interno della sede: sono rimasti conficcati all'interno delle vetrate senza arrecare nessun danno.

A breve il il procuratore Giovanni Bombardieri deciderà come procedere: per il momento le indagini sono state affidate alla squadra mobile ma non è escluso che nelle prossime ore il fascicolo venga consegnato alla Direzione distrettuale antimafia per indagini più approfondite. In questo momento la polizia è al lavoro per raccogliere informazioni utili a capire se l'intimidazione possa essere collegata alla campagna elettorale o si tratti di vicende personali.