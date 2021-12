La provocazione di Time. Musk persona dell'anno. "Visionario e showman"

«L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare. Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, uomo di spettacolo, un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di Watchmen». Con queste parole la rivista Time ha assegnato a Elon Musk il riconoscimento di «Persona dell'Anno 2021». «Pochi individui hanno influenzato la vita sulla Terra più di lui, e potenzialmente anche oltre la Terra», ha scritto il direttore di Time, Edward Felsenthal, sottolineando che nel 2021 il Ceo di Tesla e Space X «è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l'esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società».

Musk ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi (nel bene e nel male) «per aver creato soluzioni a una crisi esistenziale, per incarnare le possibilità e i pericoli dell'era dei titani della tecnologia, per guidare le trasformazioni più audaci e dirompenti della società» ha proseguito Felsenthal.

Numero uno tra i Paperoni del Pianeta, con il valore di Tesla che quest'anno ha superato quello di Ford e General Motors messi insieme, Musk non possiede più nemmeno una casa perché recentemente ha venduto tutta la sua fortuna immobiliare. In aprile Space X ha firmato l'esclusiva con la Nasa per mandare astronauti sulla Luna per la prima volta dal 1972 e il mese dopo Musk ha condotto il Saturday Night Live. Uno dei suoi razzi ha lanciato il primo test anti-asteroidi della Nasa mentre, in risposta a un sondaggio dello stesso tycoon su Twitter (il suo profilo ha 66 milioni di seguaci), la vendita del 10% delle sue azioni Tesla ha scombussolato i mercati provocandogli perdite da miliardi di dollari. Ci sono poi le accuse di molestie sessuali (la seconda nel giro di un mese è arrivata ieri in California) negli impianti delle sue società, le grane con la Sec e i problemi al software del sistema Autopilot delle Tesla che è stato coinvolto in una serie di incidenti anche letali: «Non è perfetto, abbiamo ancora molto lavoro da fare», ha ammesso il Ceo nell'intervista di accompagnamento alla copertina. Come si legge ancora su Time, «qualche anno fa è stato deriso come un pazzo truffatore sul punto di fallire, e ora questo timido sudafricano con la sindrome di Asperger é in grado di piegare i governi e l'industria alla forza della sua ambizione». «È cresciuto in un ambiente difficile ed è nato con un cervello speciale» ha detto Antonio Gracias, amico intimo di Musk da due decenni, che ha ricoperto ruoli nei consigli di amministrazione di Tesla e SpaceX. «Il 99,9% delle persone in quella situazione non ne esce - ha continuato - Una piccola percentuale ne esce con la capacità che lui ha di prendere grandi decisioni sotto una pressione straordinaria e la spinta infinita di cambiare il corso dell'umanità».