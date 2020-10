Il nigeriano stupra la ragazzina E il Pd attacca sindaco leghista

"Clandestini, violenti, spacciatori e bivaccatori seriali, che altro non fanno che rendere meno sicura la nostra città, non possono pretendere alcun diritto, devono solo tornare da dove sono venuti" , "per noi non sono né risorse né persone da integrare a nostre spese, sono solo un tumore da sradicare" . Con queste parole il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, ha commentato la notizia dello stupro di una sedicenne da parte di un richiedente asilo nigeriano.

I fatti risalgono allo scorso luglio. Non era la prima volta che la ragazzina andava nella zona di via del Lavoro a comprare la cocaina da Bobby, soprannome di Elvis Omonghomion, 25 anni, nigeriano. Quel giorno, il 29 luglio, però, qualcosa va storto. Lui non vuole soldi. Vuole lei. E se la prende. Prima la minaccia con un coltello, la immobilizza, le sequestra il cellulare per impedirle di chiamare aiuto e la trascina nella boscaglia, dove la violenta. Saranno i carabinieri del nucleo radiomobile di Ferrara a trovarla alle 11 di sera, in lacrime e sotto choc, sul ciglio della strada.

La violenza è stata accertata nel reparto di ginecologia dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara. Omonghomion, che era già stato arrestato un anno fa per spaccio, è stato incastrato grazie all’esame del Dna. A far discutere però, nella città estense, oltre al tremendo fatto di cronaca, sono le parole del sindaco leghista. "In Italia la protezione internazionale è garantita dall'art. 10, comma 3 della Costituzione, secondo questo articolo lo straniero al quale sono negate nel suo paese le libertà democratiche, che scappa dalla guerra, che è in pericolo perché perseguitato per ragioni politiche, religiose, razziali, sociali, ha diritto ad essere accolto, questo è un rifugiato: iI sindaco di Ferrara preferisce definirli non persone ma ‘tumori da sradicare’" , ha attaccato su Facebook il deputato Dem bolognese Luca Rizzo Nervo.

"Non so se anche a voi faccia questo effetto ma a me questa espressione ha messo i brividi per ciò che rievoca – continua il post - ma ogni baro ha nascosta nella manica una carta vincente, il sindaco di Ferrara si gioca quella della pericolosità sociale di coloro ai quali il permesso di soggiorno è stato per questo rigettato o revocato" . E conclude: "Il suo, oltre che populismo, è odio, ma per quanto di questi tempi possa sembrare imbattibile, anche l'odio crolla di fronte alla verità, alla conoscenza, alla democrazia". Sempre ai social network è affidata la replica di Alan Fabbri: "Una violenza intollerabile nella nostra città ad opera di un richiedente asilo nigeriano e il Partito Democratico difende questa gente e reputa la mia una frase choc?" .