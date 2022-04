"Putin sognava un trionfo ma le armi non bastano. La chiave? È psicologica"

Il conflitto in Ucraina ha sconvolto il mondo in un'era in cui si credeva che la guerra tradizionale fosse, almeno per l'Europa, un ricordo. Per capire il conflitto e alcune lezioni che possiamo trarne, abbiamo parlato con Giorgio Cuzzelli, generale in congedo, docente a L'Orientale, Lumsa e Unint, autore con Matteo Bressan del libro «Da Clausewitz a Putin: la guerra nel XXI secolo».

Clausewitz parla di una triade che caratterizza la guerra. Questi elementi sono presenti anche oggi?

«Qualunque guerra viene combattuta da tre componenti tra loro interdipendenti, popolo, strumento militare e potere politico. L'interdipendenza in realtà è un prodotto. Se uno solo dei fattori è zero, il risultato è zero e la guerra la si perde. È la logica di tutti i conflitti e anche dell'attuale contesa in Ucraina».

Questa che guerra è?

«La guerra in Ucraina è uno scontro nel quale sono coinvolte tutte le componenti dei conflitti moderni, dal convenzionale al cibernetico all'economia. Senza dimenticare la dimensione psicologica, che si sta rivelando fondamentale da parte ucraina per supplire all'inferiorità materiale».

Putin parla di operazione militare speciale: è narrazione o nasconde una definizione strategica?

«Il concetto di operazione militare speciale nasce probabilmente da considerazioni di ordine politico. Chiamarla guerra significa violare apertamente la carta Onu. Non a caso Putin evoca l'autodifesa quale giustificazione. Tuttavia, i russi non avevano in mente ciò che sta accadendo ma piuttosto una cavalcata tra due ali di folla plaudente previa decapitazione del governo Zelensky. Doveva essere un ricongiungimento tra fratelli separati, non un massacro. Una serie di apparenti errori, prima e durante, ha condotto a esiti assolutamente imprevisti».

Molti sostengono che Putin non sia uno stratega ma un tattico. Qualcuno parla di irrazionalità. Lei che idea si è fatto?

«La politica della Russia è assolutamente razionale in una visione realista del mondo. Noi europei rifiutiamo la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie, e questo per una serie di ottime ragioni. Ciò non significa però che in altre parti del mondo la guerra non sia considerata utile o legittima per perseguire i propri interessi. Venendo alla Russia, siamo in presenza di un sistema valoriale diverso, non basato sui diritti individuali e su regole condivise come il nostro, ma sugli interessi presunti di una collettività e sulle logiche di potenza che li governano. Questo sistema ha retto il mondo per millenni, e continua a farlo in tutti i continenti. Forse - purtroppo - siamo noi l'eccezione, non Putin».

Nel libro si parla di rivoluzioni (o non rivoluzioni) della guerra. Abituati all'idea di guerre ibride, di nuova generazione, ci ritroviamo tank e bombe in Europa. Significa che la guerra e l'uomo non cambiano mai?

«Con la fine della Guerra Fredda si è andata consolidando in Occidente l'opinione che le guerre le possano vincere le armi da sole, relegando gli umani a un ruolo secondario. Ciò in ragione dei progressi straordinari della tecnologia. Ma la tecnologia non cambia i fondamentali della guerra, ovvero la combinazione di massa, velocità e sorpresa per colpire l'avversario. In secondo luogo, il cambiamento affonda le sue radici in una concatenazione di passaggi successivi, tutti necessari, che possono durare secoli. Evoluzione, quindi, non rivoluzione. Vedasi la caravella di Colombo. Da ultimo, la guerra non la fanno le armi, ma gli uomini. Questa è la grande lezione dell'Ucraina».