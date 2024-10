Qassem per il dopo Nasrallah. Il veterano con poco carisma è già "un morto che cammina"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gruppo libanese Hezbollah ha annunciato di aver scelto Naim Qassem come successore del leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, il 27 settembre. Qassem, da tempo vice di Nasrallah, ha ricoperto il ruolo di leader ad interim del gruppo militante dopo la sua morte. Nato nel sud del Libano, a Kfar Kila, nella regione di Nabatiye, 71 anni, Naim Qassem è stato numero due di Hezbollah dal 1991, come Nasrallah è uno dei membri fondatori del partito politico e gruppo armato sciita, ma è considerato privo del carisma e delle capacità oratorie dell'ex leader.

Aveva iniziato la «carriera» con il movimento dell'imam Musa al-Sadr, per poi confluire in Amal, a cui disse addio per contribuire alla «creazione» di Hezbollah. Membro del Consiglio della Shura, ha pubblicato 20 anni fa un libro su Hezbollah. Secondo una fonte iraniana Qassem avrebbe «traslocato» dal Libano a Teheran, lasciando Beirut il 5 ottobre scorso a bordo dell'aereo utilizzato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che in quei giorni era in visita nel Paese dei Cedri e in Siria. Dal 27 settembre Naim Qassem ha fatto sentire per tre volte la sua voce, parlando a nome di Hezbollah che nell'ottobre dello scorso anno «scese in campo» con attacchi oltreconfine contro Israele, in «solidarietà» con Hamas dopo l'avvio delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas in Israele.

Circa la sua nomina, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha subito commentato che si tratta di un ruolo che «non durerà molto», di «una nomina temporanea». Riferendosi al fatto che Qassem è «un morto che cammina».