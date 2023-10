Quelle foto e gli ignavi della tragedia

Chi salva una vita salva il mondo intero e per fortuna non sono mancati i pochi eroi disposti a rischiare la propria per salvarne un'altra. Ma che differenza c'è tra l'uomo che si butta tra le lamiere per trarre in salvo due bambini e quelli che, indifferenti, scattavano foto, insensibili alle grida d'aiuto, per poi pubblicarle sui social per dire c'ero anch'io? L'eroe di fronte al dolore vede una persona che riconosce simile a sé, riesce ad immedesimarsi, si adopera per dare quello di cui avrebbe bisogno anche lui, aiuto. L'eroe non è un nichilista a cui manca scopo e senso dell'esistenza e della dignità. Sa che se lasciasse morire i due bambini, la sera, guardando i suoi figli, risponderebbe alla sua coscienza e si modificherebbe la rappresentazione che ha di sé: un uomo per cui è meglio essere che apparire. Quest'uomo coraggioso non scatta continui autoritratti per dipingersi agli occhi degli altri come non è nella vita reale. Lui vive in modo diretto la realtà, non frappone tra sé e gli eventi un cellulare per distanziarsi da ciò che accade e che in lui provoca risonanza emotiva e sentimenti da regolare. Di fronte alla disgrazia anche lui ha provato paura ma poi ha agito in linea con i suoi valori e ha considerato il proprio simile una necessità. L'ignavo non ha avuto pudore nel riprendere il terrore finanche intralciando i soccorsi perché non prova né senso di colpa nei confronti dell'altro né vergogna per ciò che è. Non si limita a scappare dal pericolo per la sua incapacità. Dell'altro si disinteressa al punto di non porsi la domanda di quello che imparerà il suo bambino quando la sera, orgoglioso, gli mostrerà quello che ha visto, e non fatto, il suo papà. Non crede che il coraggio e l'amore siano valori da trasmettere a suo figlio a cui dirà: quando accade il peggio tu pensa solo a te, racconterai di come sei stato il più furbo e il più veloce nel pubblicare una foto che sbalordirà i tuoi follower e per il numero di visualizzazioni chissà che tu non vinca il premio egoista 2023.