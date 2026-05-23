Quell'esempio inglese che preoccupa

La candidatura di numerosi islamici nelle liste del Partito Democratico a Venezia è solo l'anticipazione di ciò che ci aspetterà nei prossimi anni. Le amministrative del 2027 con il voto in varie grandi città tra cui Roma e Milano saranno il banco di prova per una discesa in campo più massiccia delle comunità musulmane come testimonia il progetto del partito islamico nella capitale.

D'altro canto, quanto iniziamo a vedere in Italia, è già una realtà nel resto d'Europa non solo in Francia, Belgio e nei Paesi Scandinavi ma soprattutto in Gran Bretagna. Sia per la storia coloniale inglese sia per l'immigrazione massiccia degli ultimi anni, la presenza degli islamici nelle istituzioni del Regno Unito è sempre più presente grazie alle candidature nelle liste della sinistra. Se fino a qualche anno fa il Partito Laburista era la destinazione privilegiata, ora lo sono diventati i Verdi. Non a caso lo scorso febbraio i Verdi hanno vinto le elezioni suppletive di Gorton and Denton, una circoscrizione nell'area metropolitana di Manchester, con il 41% dei voti distanziando Reform UK (29%) e il partito laburista (25%). La nuova deputata eletta si chiama Hannah Spencer ed ha ottenuto il seggio proprio grazie ai voti islamici.

Il peso demografico crescente di pakistani e bengalesi ha portato ad eleggere alle politiche del 2024 24-25 deputati musulmani su 650 totali (circa il 3,8-4% del Parlamento). Il sindaco di Londra Sadiq Khan eletto con il Labour è islamico, così come quello di Birmingham (seconda città del Paese).

Il problema è che molti dei politici islamici che ricoprono in carichi istituzionali portano avanti un'agenda in linea con la loro religione e il famoso modello multiculturale finisce per diventare una società in cui sono i cristiani a doversi adeguare alle usanze e alle tradizioni islamiche come il Ramadan testimoniando il declino di un Occidente incapace di difendere la propria identità. Visto che esistono già altri esempi in Europa a cominciare dalla Gran Bretagna, sarebbe il caso che evitassimo di importare in Italia l'islamismo politico.