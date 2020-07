Quell'incontro tenuto segreto: così Di Maio ha visto Draghi

Mario Draghi e Luigi Di Maio, la strana coppia. In data 24 giugno l’ex presidente della Banca Centrale Europea si è incontrato in gran segreto con l’ex leader del Movimento 5 Stelle.

A dare notizia del colloquio tra i due l’Adnkronos, che riporta come – stando a quanto emerge da fonti della Farnesina – tra Draghi e Di Maio ci sarebbe stato solamente un proficuo scambio di punti di vista sulla situazione economica e politica sia dell’Italia, sia dell’Eurozona. E la situazione, come ben sappiamo, non è bella: qualche giorno dopo il loro incontro, l’outlook dell’Ocse sullo stato di salute dell’economia continentale ha fotografato uno stato delle cose assai preoccupante; per il Belpaese le stime di crescita sono tagliate e la previsione sul Pil tricolore è negativo in doppia cifra.

Perché Di Maio ha visto Draghi? Il ministero degli Esteri spiega che si tratta di uno dei "consueti incontri istituzionali che il titolare della Farnesina è solito svolgere anche con altre autorità istituzionali" . Un incontro positivo nel quale l’ex numero uno di Francoforte e l’ex capo politico dei pentastellati hanno parlato dei dossier europei "in virtù del ruolo svolto da Mario Draghi ai vertici della Banca Centrale Europea" .

In realtà, dietro, ci potrebbe essere anche molto altro. Non è infatti una novità che il nome e il cognome di Mario Draghi siano ricorrenti negli ultimi mesi, e in modo preoccupante per l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

In piena crisi sanitaria causa pandemia di coronavirus, nei palazzi di Roma (e non solo) si è fatto un gran parlare della possibilità di vedere Draghi a Palazzo Chigi, al posto del sedicente avvocato del popolo.

Una suggestione che per certi versi è nata da uno dei tanti appelli all’unità nazionale da parte del presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. In questo solco è rispuntato fuori il profilo dell’economista, figura che piace in modo bipartisan e soprattutto con peso in Europa.

I grillini più duri e puri non impazziscono per lui, mentre sia il Partito Democratico che il centrodestra hanno più volte speso parole di gradimento.

È dunque possibile che Di Maio, oltre a discutere con l’accademico dei dossier europei, abbia anche sondato il terreno per un’eventuale corsa di Draghi a Palazzo Chigi, caldeggiata dall’ala "governista" del M5s di cui il titolare della Farnesina è espressione.

In tutto questo, il premier Conte fa da spettatore: chissà se sapeva dell’incontro tra Di Maio e Draghi. E chissà anche se lo sapevano i compagni di partito di Gigino, in primis l’attuale reggente Vito Crimi, mai tenero nelle dichiarazioni circa l’ex presidente della Bce.

