Voteranno come schegge impazzite: scoppia il caos nel M5s

Forti tensioni dentro il M5S per la strategia portata avanti da Giuseppe Conte, disposto ad aprire al centrodestra purché si trovi un'alternativa a Mario Draghi come nuovo presidente della Repubblica.

Il nome più gettonato è quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'esponente forzista che i grillini tre anni fa contribuirono a eleggere presidente del Senato. Un nome che non rientra nella terna presentata oggi dal centrodestra proprio per evitare che venga bruciato. Ma proprio la Casellati è anche il nome più divisivo. Se da un lato i Cinquestelle considerano positivo il fatto che si tratti di una figura istituzionale, dall'altro lato un pezzo del Movimento ricorda la questione sorta attorno alla sua figura per i voli di stato e sulla questione dei vitalizi. "Come Movimento non la potremmo mai votare" , azzarda qualcuno.

I grillini, poi, sono sempre sensibili agli umori della rete da dove arrivano commenti assai sprezzanti riguardo alla figura della Seconda carica dello Stato. “Spero che il #M5S non ripeta la stronzata di votare la #Casellati ... un volta è un errore la seconda sei un fesso...”, ammonisce un utente. “Il partito di maggioranza relativa il #M5s alleato strutturale del #Pd ha votato seconda carica dello Stato la #Casellati quella che ha scritto tutte le leggi ad personam per evitare il carcere a #berlusconipresidente. Non c’è niente di cui stupirsi”, rimarca un altro fortemente critico nei confronti del Movimento. E infine: “#Conte e #Travaglio cosa dicono della #Casellati candidata ed appoggiata dal #M5S. Vi ricordate questa signora a protestare fuori al tribunale di Milano a favore di #Berlusconi circa la puttana #Ruby figlia di Mubarak? Voi odiate solo #Draghi”.