La Raggi perde e fa la vittima: "Attaccata..."

Il Movimento 5 stelle a Roma ha fallito con la ricandidatura di Virginia Raggi per il Campidoglio e non è l'unica debacle dei pentastellati in queste elezioni amministrative. Il sindaco uscente non andrà nemmeno al ballottaggio, che sembra ormai certo che sarà ad appannaggio di Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Sia Giuseppe Conte che Virginia Raggi hanno commentato il risultato dello scrutinio dei primi seggi di Roma ma nessuno dei due ha fatto cenno al mancato risultato del ballottaggio, vera disfatta per il Movimento 5 stelle. Il sindaco uscente ha scelto di percorrere la strada del vittimismo per giustificare il fallimento della tornata elettorale delle amministrative. Virginia Raggi, in tarda serata con gli spogli non ancora conclusi, risulta essere quasi appaiata all'outsider Carlo Calenda.

" Aspettiamo lo spoglio finale. La Raggi veniva da una situazione difficile, 5 anni di attacchi, di difficoltà in una città complessa però anche il risultato della Raggi è un ottimo risultato. Virginia sta dimostrando che ha affrontato a testa alta questo passaggio ", ha commentato Giuseppe Conte a La7, che non ha nascosto la delusione per le percentuali di preferenza: " Siamo rimasti un po' delusi, ci si aspettava qualcosa in più ". Nonostante l'evidente bocciatura dei romani all'amministrazione raggi, il presidente dei 5s ha dichiarato: " La Raggi a Roma ha fatto un grandissimo lavoro, è una persona seria, ha fatto tanto sul piano della legalità e della tenuta dei conti in ordine. Esce assolutamente a testa alta, è un risultato comunque assolutamente degno di rilievo ".

Virginia Raggi, invece, si è recata nel suo comitato elettorale allestito all'hotel The Hive di via Urbana, al centro di Roma e qui ha commentato l'andamento dello spoglio. " In primis voglio ringraziare tutti i cittadini per la fiducia, le migliaia e migliaia di persone che mi hanno appoggiato, le persone che hanno lavorato al mio fianco in tutti questi anni ", ha detto il sindaco uscente.

Quindi, Virgina Raggi in conferenza ha giocato la carta vittimistica: " Dopo cinque anni di attacchi violentissimi e spesso purtroppo anche personali, a cui pochi avrebbero resistito, ho ottenuto poco meno di quanto hanno totalizzato le corazzate del centrodestra e del centrosinistra e questo è un dato da tenere in conto. Abbiamo ottenuto un risultato importante che dà voce a tantissime persone che hanno creduto in me e nel lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Mi sono accollata la parte più difficile, adesso chi viene dopo non ha più scuse per non lavorare bene e noi vigileremo su questo ".