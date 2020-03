La Rai si trasforma: tanto approfondimento Documentari (e cartoni) per i ragazzi

Torna in onda settimana prossima Porta a porta dopo la quarantena di Vespa (che era entrato in contatto con il segretario pd Zingaretti). Lo show del sabato sera Ballando con le stelle rinviato a data da destinarsi, anche perché era impossibile far ballare le coppie di concorrenti a un metro di distanza. Sospesi La prova del cuoco e Vieni da me. I soliti ignoti e L'Eredità in onda in replica. Queste le ultime decisioni della tv pubblica che, per far fronte all'emergenza nazionale che ha costretto tutti in casa, cambia radicalmente le tre reti generaliste. Con due linee fondamentali decise dall'Ad Salini (che insieme al presidente Foa ha anche scritto una lettera ai dipendenti del gruppo di viale Mazzini): da una parte grande spazio all'informazione e dall'altra una scelta per lo svago e per la didattica per i ragazzi. Ricordiamo anche che sulle reti tematiche e sui siti di Raiplay e RaiCultura c'è una vasta offerta di serie, film, documentari.

Le tre reti tradizionali da oggi cambiano così: Raiuno diventa la rete dell'approfondimento e dell'intrattenimento, Raidue quella dedicata all'offerta per ragazzi, alla divulgazione e ai telefilm mentre Raitre privilegia informazione e cultura. Entrando nel dettaglio, partendo dalla mattina, sul primo canale resta in onda Uno mattina, a seguire Storie italiane partirà alle 10 e chiuderà alle 13.20, prendendo lo spazio della Prova del cuoco. Da lunedì, chiude Vieni da me e il pomeriggio sarà tutto occupato da La vita in diretta. Il quiz I soliti ignoti da domenica proseguirà in replica, mentre l'altro gioco preserale L'Eredità sarà in onda fino al 22 marzo per proseguire poi in replica. Confermati gli approfondimenti informativi di Porta a porta, Speciale Tg1, Tv7 e Frontiere, come la programmazione del weekend con Unomattina in famiglia e Domenica In. Da oggi sono sospese le registrazioni di Buongiorno benessere e le produzioni condotte da Gigi Marzullo e S'è fatta notte.

Su Raidue valanga di cartoni animati al mattino. Cancellato al pomeriggio Detto fatto, al suo posto documentari sul mondo animale e film. Confermati gli appuntamenti informativi con Petrolio, Patriae e Che tempo che fa. Su Raitre, regolarmente in onda, tra gli altri Agorà e Geo e, per le prime serate, Cartabianca e Chi l'ha visto?

Per quanto riguarda l'informazione, oltre ai tradizionali tg, è stato deciso che Rai News 24 potrà inserirsi nel palinsesto delle tre reti per aggiornare.

Sul fronte Mediaset, tra i grandi show restano in onda Striscia, Amici e Gf Vip, ovviamente senza pubblico e senza spostare conduttori. Su Rete4 approfondimenti ogni sera. «Mediaset - si legge in una nota in cui l'Ad Pier Silvio Berlusconi ringrazia tutto il personale - ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l'attento esame del decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio. Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati di continuare ad andare in onda».