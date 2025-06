Raid sull'Ucraina, il peggiore dal 2022. Kiev: "Aiutateci". E i russi avanzano

Contrariamente al commento degli analisti del Telegraph, secondo i quali l'enorme volume di assalti russi non si starebbe traducendo in progressi significativi sul campo di battaglia, Mosca sta avanzando su tutti i fronti. A mettere a nudo le difficoltà di Kiev sono le immagini satellitari prodotte dal progetto di mappatura Deep State, strumento considerato affidabile da entrambi gli schieramenti. Dal Donetsk (ieri occupata Novoukrainka) le truppe del generale Gerasimov si stanno facendo largo nelle prime aree della regione di Dnipropetrovsk, e come se non bastasse l'orso di Mosca ha conficcato i suoi artigli anche a Pishchane, che si trova appena fuori Sumy, capoluogo dell'oblast omonimo. L'esercito russo inoltre sta cercando di conquistare la città di Kamenske nella regione di Zaporizhzhia. Si tratta di un importante punto strategico, a ridosso dell'autostrada Simferopoli-Kharkiv, situata su un'altura dominante. Se davvero finisse nelle mani di Mosca, il nemico potrebbe riuscire con una certa facilità a infliggere danni con sistemi di artiglieria a lunga gittata su Stepnogorsk, testa di ponte verso la periferia meridionale di Zaporizhzhia. Solo ieri Kiev avrebbe perso più di mille soldati.

La notte scorsa è stata infernale per tutta l'Ucraina, che ha dovuto fare i conti con la presenza nei cieli di un numero record di 537 tra droni e missili Iskander, Kinzhal e Kalibr (sparati dal mar Nero). L'attacco, combinato su larga scala anche con bombardieri strategici Tu-95MS e MiG-31K decollati da Olenya, è stato il più vasto sul Paese dall'inizio dell'invasione. Il blitz ha preso di mira diverse regioni, tra cui l'Ucraina occidentale, come la località di Smila, lontana dalla linea del fronte, provocando almeno 10 morti e una cinquantina di feriti. Alcuni droni e rottami di missili abbattuti sono finiti sul territorio polacco, tant'è che il ministero della Difesa di Varsavia ha ordinato il decollo di caccia per un pattugliamento, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri hanno raggiunto il massimo stato di emergenza. L'aeronautica di Kiev ha anche perso un altro caccia F-16 dopo che il suo pilota, insignito col titolo di Eroe dell'Ucraina, è stato colpito ed è morto mentre respingeva l'attacco di missili e droni.

Sul raid notturno Zelensky è tornato a parlare di "necessità di protezione. L'Ucraina deve rafforzare la difesa aerea. Si tratta di poter disporre di sistemi americani che siamo pronti ad acquistare. Contiamo anche sulla volontà politica e sul sostegno degli Stati Uniti, dell'Europa e di tutti i nostri partner". Zelensky ha tra l'altro firmato il decreto per ritirare l'Ucraina dalla Convenzione sulle mine antiuomo. "La Russia le sta usando in modo massiccio contro i nostri militari e i civili. Non possiamo rimanere bloccati quando il nemico non ha restrizioni", ha spiegato.

Nel 1.222° giorno di combattimenti i due eserciti hanno dato vita a ben 170 scontri armati.

I partigiani del movimento di guerriglia Atesh riferiscono che Mosca sta intensificando le attività in un'ex base sottomarina nella baia di Balaklava (Crimea), per stoccare munizioni e lanciare droni navali. Sistemi di difesa russi hanno abbattuto un missile Neptune e 102 droni ucraini.