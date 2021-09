"Il rdc? Metadone di Stato": così Giorgia Meloni accende la sinistra

Anche Giorgia Meloni si scaglia contro il reddito di cittadinanza. Presente al forum Ambrosoli di Cernobbio, il leader di Fratelli d'Italia l'ha definito " metadone di Stato, non un provvedimento di sviluppo ". Le parole di Giorgia Meloni hanno acceso gli animi nella sinistra, che da sempre difende il provvedimento.

Il primo a reagire è stato il ministro del Lavoro Andrea Orlando: " Non rispondo perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà ". Il ministro, contrariamente a quanto dichiarato quando il reddito di cittadinanza è stato introdotto, ha dichiarato che " non poteva funzionare come politiche attive, ha funzionato come contrasto alla povertà ". Ma ha poi aggiunto " dobbiamo ripensare a come armonizzare lo strumento ". Quindi, anche per Andrea Orlando il reddito di cittadinanza presenta delle lacune e richiede delle modifiche. Ha sottolineato che serve " una discussione seria e reale partendo dal fatto che una parte consistente di quella platea di poveri non è occupabile mentre una parte va reinserita socialmente, soprattutto donne ".

Andrea Orlando, che difende strenuamente il reddito di cittadinanza nonostante le evidenti carenze dimostrate, ha voluto mettere le mani avanti: " Non vorrei che ora si riaprisse nel nostro Paese, in vista delle elezioni, una campagna di odio contro i poveri ". Parole che strumentalizzano la battaglia del centrodestra che, invece, chiede strumenti più decisi per spingere alle assunzioni e al reintegro dei lavoratori. Non è tardata ad arrivare la replica di Giorgia Meloni dal Supesalone di Rho: " Proprio perchè so cos'è la povertà la voglio combattere davvero e non la voglio mantenere tale quale ". Quindi ha aggiunto: " Credo che esattamente come si può risolvere il problema della tossicodipendenza così si debba fare con la povertà. Come? Creando lavoro e questo il reddito di cittadinanza non lo ha fatto, si possono raccontare tutte le cose che si vogliono ma il reddito di cittadinanza è stato un grandissimo disincentivo al lavoro ".

Anche Giuseppe Conte, ospite della festa de Il fatto quotidiano, ha commentato le parole di Giorgia Meloni a Cernobbio: " Ha parlato di metadone. Immagino che Meloni non volesse offendere i beneficiari, ma è una espressione volgare, forte. Dobbiamo riconoscere la dignità sociale ". Quindi, anche Enrico Letta, presente al forum Ambrosetti, ha voluto dire la sua: " La nostra posizione è quella del presidente Draghi: siamo a favore che si modifichi o si migliori. Si parta dalle cose che non hanno funzionato e si mantenga però un intervento a favore della povertà che esiste nel nostro Paese ". Il segretario dem ha ammesso che il rdc non è mai stato uno strumento di politica lavorativa attiva: " Il reddito di cittadinanza è stato spesso pensato come un intervento a favore dell’occupazione, ma è un intervento di contrasto alla povertà. Sul tema della disoccupazione bisogna riformare l’apprendistato e detassare le nuove assunzioni, questi sono gli strumenti che servono ".