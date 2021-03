Il reality show di Italia Viva

Per essere un piccolo partito, incollato ad un 2% come massima stima nei sondaggi, Italia Viva ha una enorme visibilità. Merito del suo gruppetto dirigente, giovani, rampanti, frequentatori di talk show e di sceicchi arabi, persino protagonisti di love story da giornaletti gossip. Un partito che inizia a somigliare ad un reality. Si potrebbe persino pensare sia una strategia studiata a tavolino per far parlare di sé e sfuggire all'irrilevanza a cui potrebbero condannarla i numeri. Forse è solo un riflesso, nella classe dirigente renziana, della personalità del suo capo, uno che per natura non si rassegna a contare meno degli altri. Renzi da mesi è ormai un lobbista molto indaffarato specie con i paesi arabi, al pari di tanti altri ex premier (come Blair, suo modello, milionario con le consulenze dopo Downing Street), con la differenza che Renzi non è un ex politico, ma un senatore della Repubblica. L'ultima sua uscita mediorientale è stata in Bahrein, per il Gp di Formula Uno, con scia di polemiche e misteri inevitabili (cosa ci faceva lì? Gli hanno fatto anche il vacci o per caso?). In un modo o nell'altro si parla sempre di lui, d'altra parte Renzi è un maestro di abilità in questo, senza essere leader di niente è stato il vero artefice del governo Conte bis ed essendo leader del più piccolo partito dell'ex maggioranza è riuscito a farla cadere. Ma i suoi epigoni di Iv non gli sono da meno e contribuiscono al reality show di Italia Viva. Come quello di casa Marattin, o meglio terrazza Marattin, dove l'omonimo deputato renziano ha riunito domenica scorsa cinque persone per un gradevole pranzo tra amici, contravvenendo così alle norme antiassembramento. È stato scoperto dai carabinieri, multato, e poi si è scusato su Facebook con un lungo post dal titolo «L'importanza di essere umani, e quindi imperfetti».

Altra grande protagonista della scena renziana è Maria Elena Boschi. É sempre stata la primadonna del gruppo (già nel Pd) ma se prima era single ora la storia d'amore con l'attore Berruti è una di quelle che riempiono le pagine dei settimanali di gossip, con le foto «rubate» dei baci, le vacanze insieme, il desiderio di avere figli, il solito copione da sala d'aspetto di parrucchiere. E le solite frasi tipo «è un bell'uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono». Con l'estate alle porte, prepariamoci ai servizi fotografici sulla coppia italo-viva. Magari servisse per salire un po' anche nei sondaggi.