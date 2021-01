Recovery Fund, Tajani annuncia il programma di FI: "Ecco le nostre proposte per rilanciare l'economia"

Su come dovranno essere gestiti i fondi del Recovery Fund Forza Italia ha le idee chiare. Secondo gli azzurri il denaro proveniente da Bruxelles deve essere speso in modo mirato per il rilancio dell’economia, duramente colpita dalla crisi conseguenza dell’emergenza sanitaria, e non sperperato per soddisfare i desideri di un partito. Nel corso della conferenza stampa tenuta per presentare le proposte degli azzurri in merito all’impiego dei fondi europei, Antonio Tajani ha sottolineato che "qui c'è una visione di una Italia liberale, di rilancio dell'economia, il Recovery non deve essere uno strumento per accontentare un partito, servono investimenti per la crescita".

Lo stesso Tajani ha specificato che da parte degli azzurri viene messo in campo "in realtà un progetto complessivo per l'Italia". Il numero due forzista ha spiegato che quelle annunciate " sono proposte concrete, abbiamo guardato al Mezzogiorno del nostro Paese, che vive un momento di grande difficoltà ". Tra i progetti da portare avanti vi è quello del Ponte sullo Stretto.

L’ex Commissario europeo ha, poi, lanciato una stoccata all’esecutivo che, a suo dire, nonostante la situazione sembra deciso ad andare per la sua strada senza ascoltare le proposte: "Avremmo voluto che il governo ci consultasse, come sarebbe giusto nel momento attuale". Eppure Tajani ha garantito che " il nostro lavoro è a disposizione del governo". Ciò non significa, ha ribadito il vicepresidente di Fi, "che i nostri voti sono a disposizione della maggioranza" . In altre parole, quella offerta è una seria collaborazione nel solo interesse del Paese.