Regionali, M5S e Pd verso un'alleanza? Si voterà su Rousseau

Su Rousseau si determinerà il futuro di Movimento 5 Stelle e Partito democratico in occasione delle elezioni Regionali in Liguria. La prossima settimana, nello specifico tra mercoledì e giovedì, dovrebbe esserci il voto sulla piattaforma ma - considerando che il tavolo delle trattative è ancora apertissimo - non è da escludere che i tempi possano slittare. Un tavolo aperto da pochi giorni a cui hanno partecipato Vito Crimi e Andrea Orlando; il capo politico reggente dei 5S (che in queste ore ha sentito anche Nicola Zingaretti) e il vicesegretario dei dem hanno parlato di temi per la Liguria, dal rilancio della sanità pubblica al caso Gronda - riferisce Il Fatto Quotidiano.

A meno di clamorosi dietrofront, gli iscritti pentastellati liguri saranno chiamati a esprimersi per autorizzare o meno una trattativa con le altre forze civiche. Il quesito è in fase di elaborazione: l'ex ministro della Giustizia ha chiesto a Crimi di porre una domanda neutrale, imparziale, e non che strizzi l'occhio al no. Dai vertici del M5S fanno sapere che si è trattato di un vertice " interlocutorio " al termine del quale " non c’è ancora nulla di deciso ". Crimi intanto ha fatto la sua (prima) mossa, ottenendo qualche apprezzamento. Il deputato Marco Rizzone ha dichiarato: " Il fatto che abbia visto Orlando è un ottimo segnale ". Gli ha fatto eco l'ex sottosegretario Simone Valente: " Il voto su Rousseau ormai mi pare inevitabile, gli attivisti si sono espressi chiaramente ".

Caos in Campania

Ci sarebbe poi da sciogliere il nodo del candidato. La prima ipotesi è rappresentata dalla figura di Ferruccio Sansa. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano recentemente si è sfogato contro i grillini per la situazione che si è venuta a creare: " Basta, o come diceva qualcuno: vaffa! È tutto appeso da settimane ai capricci di qualche consigliere regionale in cerca di conferma ".