Relazioni sfortunate: il suo agente teatrale nei guai per truffa

Il brutto momento di Mr.Report è variegato: un altro suo punto di riferimento è coinvolto in un'indagine. È il caso di Fabio Censi, manager teatrale del conduttore di Rai3, a cui la Procura di Roma contesta la truffa aggravata. La vicenda, che in nessun modo sfiora Sigfrido Ranucci, riguarda la presunta sottrazione a Maurizio Battista di quasi 2milioni di euro. Soldi che il noto comico romano avrebbe guadagnato attraverso alcuni suoi spettacoli al Teatro Olimpico. E che Censi gli avrebbe sottratto.

L'avvocato del manager e agente ha sottolineato come, in questa storia, a mancare siano le prove documentali. Le cifre, poi, sarebbero state ricavate in maniera fantasiosa. Per l'accusa, invece, Censi sarebbe subentrato con la sua società a quella di Battista, creando un meccanismo in grado di garantirgli i proventi destinati al cabarettista. È un intreccio complesso, che si baserebbe sulla falsificazione delle autorizzazioni per effettuare operazioni sul conto corrente della società del comico. Le indagini sono state chiuse all'inizio di luglio ed è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Maurizio Battista risulta a sua volta indagato per presunta diffamazione per via di alcuni suoi post relativi alla battaglia legale con Censi, contenuti che il comico romano ha pubblicato via social. Questo accade mentre il tour estivo di Sigfrido Ranucci subisce qualche battuta d'arresto. Uno spettacolo previsto a Porto Rotondo è stato annullato, mentre un appuntamento ad Alghero è stato riprogrammato per aprile 2027. Gli organizzatori hanno parlato di "motivi tecnici". Il futuro di "Diario di un trapezista" - questo il titolo dello spettacolo di Mr.Report - non sembra essere in dubbio: le altre date, almeno al momento, sono state confermate. Ieri Ranucci è passato alle carte bollate. Il conduttore di Rai3 ha presentato denunce e querele contro la stampa che sta approfondendo gli sviluppi del caso scoppiato in questi giorni, quello che vede Valter Lavitola, suo "amico fraterno", accusato di essere il mandante dell'attentato di ottobre.

Fabio Censi e l'accusa per truffa aggravata non hanno nulla a che fare con quella storia. Ma il "pantheon" di Ranucci è, a vario titolo, interessato da questioni giudiziarie che stanno occupando le pagine delle cronache nazionali o locali.