"Ci chiedeva i voti...". Così Renzi smaschera Letta

Matteo Renzi sfodera un altarino che inchioda il segretario del Partito democratico al passato. " Un anno fa - racconta in conferenza stampa - Enrico Letta disse che i nostri voti erano fondamentali per farlo rieleggere e mi chiese di fare campagna elettorale per lui attraverso Stefano Scaramelli. Oggi invece dice che gli facciamo perdere voti ".

L'attacco al Pd

Renzi ha inoltre rivolto un attacco diretto al Partito democratico, bocciandone l'avvio della campagna elettorale e la strategia politica adottata fino a questo momento. Nello specifico ha messo nel mirino la mano stretta con Luigi Di Maio e Nicola Fratoianni, visto che Impegno civico e Sinistra italiana si presenteranno in asse con il Pd alle prossime elezioni: " Chi vota Pd porta in Parlamento Di Maio e Fratoianni ".

Le critiche da parte del leader di Italia Viva hanno riguardato anche le candidature del Partito democratico, alla luce del "caso Raffaele La Regina" finito al centro di una bufera per una serie di uscite contro Israele. Renzi si è perciò rivolto alla comunità ebraica e ha tirato una frecciatina contro i dem: " Ho visto che uno dei migliori candidati del Pd, capolista in Basilicata, ha fatto un tweet antisemita contro lo Stato d'Israele. Vi sembra normale che il Pd candidi uno che mette in dubbio la legittimità dello Stato di Israele? ".

Le liste di Italia Viva

Renzi ha fatto sapere che sarà candidato a Milano, in Toscana e in altri territori. Ha fornito poi ulteriori anticipazioni: Maria Elena Boschi correrà nel suo collegio di residenza, che da qualche anno è a Roma. Cosimo Ferri sarà candidato in Liguria e in Toscana. A Livorno l'ex sindaco Alessandro Cosimi sfiderà Andrea Romano.

Lucia Annibali farà parte della squadra accanto a Francesco Bonifazi. Nella Piana fiorentina ci sarà Gabriele Toccafondi contro Emiliano Fossi. Nel collegio di Pisa ci sarà Michele Passarelli (coordinatore Iv di Pisa), mentre su Firenze correrà Stefania Saccardi (vicepresidente della Regione Toscana).