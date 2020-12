Via al report sui vaccinati. Per ora sono quasi 10mila

E finalmente, dopo mesi di monitoraggio quotidiano di contagiati e deceduti, ora si procede anche con la conta dei vaccinati, prevalentemente sanitari.

Da oggi sul sito di palazzo Chigi sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati. Arrivato in Italia il nuovo carico di vaccini anti-Covid, da Nord a Sud viaggiano in queste ore i furgoni della Pfizer incaricati di trasportare le preziose fiale nei 203 punti di somministrazione della prima fase della campagna vaccinale. Il problema maltempo è stato aggirato anche grazie al trasporto aereo dal Belgio dove, a Puurs, ha sede lo stabilimento dell'azienda statunitense e, a oggi, sono già 9.803 gli italiani vaccinati.

Mentre va avanti senza sosta il lavoro organizzativo per portare avanti la campagna, la comunità scientifica sottolinea la necessità di non abbassare la guardia sul rischio contagi e di fidarsi dei risultati raggiunti dalle case farmaceutiche: il vaccino «ha dimostrato di essere efficace e sicuro - afferma Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'istituto Spallanzani -. La probabilità di avere una reazione avversa c'è, ma è né più né meno quella di un vaccino antinfluenzale, dunque 'trascurabile'. A fronte di un incommensurabile vantaggio».

Giovedì terminerà la distribuzione del secondo carico di vaccini: sulla carta si tratta di 470 mila dosi, che però ne potrebbero fruttare oltre 560 mila a seguito delle nuove indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che invita a trarre da ogni fiala una dose in più, rispetto alle 5 standard. Le prossime consegne della Pfizer in Italia sono previste per 4, 11, 18 e 25 di gennaio.

Già emergono differenze evidenti tra un Paese e l'altro. Il record di somministrazioni va alla Gran Bretagna, chedetiene anche il record di morti da aprile. Procedono velocemente le vaccinazioni anche in Germania dove tuttavia si registra il numero di morti più alto mai censito, più di mille in 24 ore. Secondo i dati di Bloomberg, sono state somministrate finora 5,1 milioni di dosi in 22 Paesi: la metà circa, 2,32 milioni, è stata erogata negli Stati Uniti, dove le dosi già somministrate sono 2,3 milioni, l'amministrazione Trump aveva promesso 20 milioni di dosi distribuite entro i primi di gennaio. Il presidente eletto, Joe Biden, ha promesso un'accelerata, «con un milione di dosi al giorno». In Europa la Germania ha vaccinato 80mila persone e gli altri stati, in base a dati aggiornati al 29 dicembre, sono largamente indietro. La Slovenia ha iniettato 9.750 dosi, l'Italia 8.361, il Portogallo 7.585, la Danimarca 6.775, la Romania 2.778, l'Ungheria 2.461.