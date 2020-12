"Una crisi ora? Sarebbe follia" Spunta il sondaggio riservato

All’indomani della giornata di fuoco in Parlamento, la maggioranza giallorossa si cura le ferite. Nonostante l’esecutivo di Giuseppe Conte abbia incassato il "sì" sulla risoluzione sul Meccanismo europeo di stabilità sia a Montecitorio sia (con molti patemi) a Palazzo Madama, il governo continua a traballare. Le tensioni tra gli alleati non sono state risolte e, anzi, i rapporti tra il presidente del Consiglio e la compagine renziana di governo sono sempre tesi. Nulla, in realtà, si è risolto. E la guerra Conte-Renzi prosegue e l’impressione – visti anche i retroscena che arrivano dalle stanze del Palazzo – è che la resa dei conti, e con essa la crisi, sia solamente rimandata al 2021.

Lo scontro tra il leader di Iv e l’inquilino di Palazzo Chigi è tutta sulla gestione dei fondi e dei progetti del Next Generation Eu (o Recovery Fund). Come abbiamo avuto modo di raccontare in questi giorni, l’intenzione del sedicente avvocato del popolo è quella di mettere in piedi una task force per gestire il pacchetto di aiuti europei. Un'impostazione che non piace affatto all’ex rottamatore, che ieri è tornato a sottolineare in Aula la propria contrarietà al disegno "contiano", ovvero affidarsi a una schiera di manager e tecnici.

"È bene essere chiari: non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di 'un aggiungi un posto a tavola'. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia un ministro di colore politico più vicino al nostro. Deve dirci le cose in faccia, ora o mai più. Italia Viva non vuole poltrone, se Conte ne ha bisogno ci sono le nostre tre" , il passaggio più significativo e pungente dell’intervento di Renzi, ieri sera, a Palazzo Madama.