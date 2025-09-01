"Ricci contento di perdere nelle Marche: potrà proteggersi con l'immunità Ue"

La senatrice Elena Leonardi, coordinatrice di Fdi nelle Marche, a tutto campo sulle elezioni Regionali della sua Regione.

Senatrice, come giudica l'andamento della campagna?

"Questa campagna ha confermato il profilo istituzionale e l'eleganza politica di Francesco Acquaroli. Dall'altra parte, invece, Ricci si è mostrato per quello che è: un imbonitore senza argomenti e senza la statura necessaria per guidare la Regione. Basta guardare i risultati ottenuti a Pesaro, dove ha preferito curare la propria immagine piuttosto che l'interesse dei cittadini, con esiti a dir poco catastrofici".

Quali risultati rivendicate?

"I conti, che erano sballati, sono tornati in ordine. La tassazione regionale, che aumentava, oggi è stabile. Sul fronte della sanità il cambiamento è stato decisivo: la programmazione prevede dieci nuovi ospedali e cinquanta case della salute, molte già in fase di progettazione o avvio, insieme alla rete delle farmacie dei servizi. È un modello di sanità territoriale che prima praticamente non esist A questo si aggiungono la rinascita dell'aeroporto di Ancona, che collega la regione con Milano, Napoli e Roma, e il ripopolamento delle aree interne, dove oltre diecimila persone sono tornate a vivere grazie alle politiche regionali e alla ricostruzione. Tutti i numeri portano ad Acquaroli, e i marchigiani lo sanno."

Ricci è stato al centro di vicende giudiziarie delicate.

"Con grande eleganza, Acquaroli non ha mai voluto cavalcare quelle vicende. Siamo garantisti, anche con gli avversari. Va detto che Ricci si è autoassolto con gli applausi del Pd e il silenzio imbarazzato del M5S. È emersa la sua totale inadeguatezza a gestire la cosa pubblica: o è colpevole, e allora deve lasciare la politica, o è incapace, e comunque deve farsi da parte. Affidare risorse e decisioni a Santini indagato e reo confesso è già di per sé una condanna politica. E attendiamo gli sviluppi degli altri filoni d'inchiesta, che appaiono ancora più seri".

E se Ricci vincesse?

"Non la ritengo possibile.

Rischierebbe di trascinare la Regione in una crisi istituzionale, perché sarebbe esposto a misure interdittive e a un processo che lo distrarrebbe dalla gestione amministrativa. Paradossalmente, forse è lui che alla fine ringrazierebbe una vittoria di Acquaroli, potendosi rifugiare nell'immunità parlamentare europea".